Wkrótce na polskich drogach zobaczymy policyjnego Forda Mustanga. To prawdopodobnie ten sam sportowy wóz, który skonfiskowano w 2025 roku po zatrzymaniu kompletnie pijanego kierowcy w Ślubowie. Mężczyzna miał wówczas aż 2,28 promila alkoholu we krwi.
W opublikowanym przez Maćka Krogulca nagraniu na TikToku widać sportowy samochód przewożony na lawecie. To, co zwraca uwagę, to jego policyjne barwy, które czynią całą scenę dość niecodzienną. Nigdy wcześniej w wyposażeniu polskich funkcjonariuszy nie było samochodów tego typu.
Mustangiem za piratami drogowymi!
Proces wprowadzania tego pojazdu do służby rozpoczął się niespełna rok temu. 19 kwietnia w miejscowości Ślubowo gm. Sońsk mężczyzna, znajdując się w stanie nietrzeźwości, (2,28 promila alkoholu etylowego) prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny - samochód osobowy marki Ford Mustang.
Prokurator, po ustaleniu i zabezpieczeniu niezbędnego materiału dowodowego skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Ciechanowie. 23 września sąd skazał Kamila S. na karę grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych po 20 zł/stawka, orzekł zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na lat 3, zasądził świadczenie pieniężne w wysokości 5 tys. zł i koszty postępowania.
Z uwagi na to, iż ilość alkoholu w organizmie sprawcy była wyższa niż 1,5 promila, sąd orzekł także obligatoryjny przepadek na rzecz Skarbu Państwa pojazdu mechanicznego – pięknego Forda Mustanga w kolorze czerwonym.
Według ustaleń dochodzenia - sportowy pojazd jest wart około 150 tys. zł. Wyrok jest prawomocny. Prokurator Rejonowy w Ciechanowie na etapie wykonywania wyroku zawnioskował o przekazanie przepadku na rzecz Komendy Głównej Policji, by przejęty przez Skarb Państwa szybki i mocny samochód służył dalej funkcjonariuszom policji np. w ściganiu piratów drogowych.
X/Prokuratura Okręgowa w Płocku/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/755376-wkrotce-na-drogach-pojawi-sie-mustang-w-policyjnych-barwach
