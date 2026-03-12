Sprawę drona znalezionego na terenie kopalni węgla brunatnego w Gałczycach w powiecie konińskim w woj. wielkopolskim zbada Prokuratura Okręgowa w Lublinie – ustaliła PAP. To prawdopodobnie jeden z tych, które wleciały do Polski we wrześniu ub.r.
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu poinformowała, że na terenie kopalni węgla brunatnego w Gałczycach w powiecie konińskim w woj. wielkopolskim znaleziono drona. Jak poinformowała Wielkopolska policja w serwisie X, zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło po godz. 11.
Drony nad Polską
Rzecznik lubelskiej prokuratury Marek Zych potwierdził PAP, że sprawę będzie nadzorował 8. Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
Ten sam wydział prowadzi postępowanie ws. kilkunastu rosyjskich dronów, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września ub.r.
Przez kolejne tygodnie wojsko i służby szukały dronów i ich szczątków; wiele z nich zostało znalezionych na terenie województwa lubelskiego, a także - w pojedynczych przypadkach - w woj. świętokrzyskim, mazowieckim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/755337-rosyjski-dron-przelezal-miesiace-w-kopalni-nowe-odkrycie-sluzb
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.