Tajemniczy dron został znaleziony na terenie kopalni w Gałczycach! Policja zabezpiecza miejsce, a prokuratura wszczyna śledztwo

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Na terenie kopalni węgla brunatnego w Gałczycach w powiecie konińskim w woj. wielkopolskim znaleziony został dron” - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Sprawa podlega wyjaśnieniu przez żandarmerię wojskową i policję - powiedział dziennikarzom wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. „Był to dron najprawdopodobniej realizujący misję na rzecz naszych adwersarzy ze wschodu” - mówił.

Jak podała wielkopolska policja w serwisie X, zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło po godz. 11. Drona znalazł pracownik kopalni węgla brunatnego PAK KWB Konin.

Na miejscu teren zabezpieczają policjanci z Konina i Poznania

— poinformowała komenda.

O sprawie została powiadomiona prokuratura w Koninie i Kole.

W związku z upadkiem drona na chwile obecną nie ujawniono zdarzeń skutkujących narażeniem życia lub zdrowia ludzi

— podkreślili policjanci.

Na rzecz naszych adwersarzy ze wschodu”

Do incydentu odniósł się podczas briefingu w Gdańsku szef MON Władysław Kosiniak Kamysz.

Był to dron najprawdopodobniej realizujący misję na rzecz naszych adwersarzy ze wschodu. Ta sprawa podlega wyjaśnieniu przez żandarmerię wojskową i policję

— powiedział dziennikarzom wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że meldunek w tej sprawie złożył mu już Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Żandarmeria Wojskowa wspólnie z policją wyjaśnia sprawę. Przed chwilą minister Szwecji Pal Jonson mówił mi o naruszeniu szwedzkiej przestrzeni przez dron, najprawdopodobniej realizujący misje na rzecz naszych adwersarzy ze wschodu. Ta sprawa (z kopalni w Gałczycach - PAP) podlega wyjaśnieniu

— dodał minister obrony

Żandarmeria Wojskowa w Poznaniu poinformowała na platformie X, że „pod nadzorem prokuratora z Działu do spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald prowadzi czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego na terenie kopalni węgla brunatnego w Golczycach, pow. koniński”.

CZYTAJ WIĘCEJ: Iran używa do ataków elektrycznych dronów? Kilka krajów Zatoki Perskiej miało zostać zaatakowanych nową wersją Shahed-101

PAP/tt

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych