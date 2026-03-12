„Na terenie kopalni węgla brunatnego w Gałczycach w powiecie konińskim w woj. wielkopolskim znaleziony został dron” - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Sprawa podlega wyjaśnieniu przez żandarmerię wojskową i policję - powiedział dziennikarzom wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. „Był to dron najprawdopodobniej realizujący misję na rzecz naszych adwersarzy ze wschodu” - mówił.
Jak podała wielkopolska policja w serwisie X, zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło po godz. 11. Drona znalazł pracownik kopalni węgla brunatnego PAK KWB Konin.
Na miejscu teren zabezpieczają policjanci z Konina i Poznania
— poinformowała komenda.
O sprawie została powiadomiona prokuratura w Koninie i Kole.
W związku z upadkiem drona na chwile obecną nie ujawniono zdarzeń skutkujących narażeniem życia lub zdrowia ludzi
— podkreślili policjanci.
„Na rzecz naszych adwersarzy ze wschodu”
Do incydentu odniósł się podczas briefingu w Gdańsku szef MON Władysław Kosiniak Kamysz.
Był to dron najprawdopodobniej realizujący misję na rzecz naszych adwersarzy ze wschodu. Ta sprawa podlega wyjaśnieniu przez żandarmerię wojskową i policję
— powiedział dziennikarzom wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że meldunek w tej sprawie złożył mu już Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.
Żandarmeria Wojskowa wspólnie z policją wyjaśnia sprawę. Przed chwilą minister Szwecji Pal Jonson mówił mi o naruszeniu szwedzkiej przestrzeni przez dron, najprawdopodobniej realizujący misje na rzecz naszych adwersarzy ze wschodu. Ta sprawa (z kopalni w Gałczycach - PAP) podlega wyjaśnieniu
— dodał minister obrony
Żandarmeria Wojskowa w Poznaniu poinformowała na platformie X, że „pod nadzorem prokuratora z Działu do spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald prowadzi czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego na terenie kopalni węgla brunatnego w Golczycach, pow. koniński”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/755320-tajemniczy-dron-w-kopalni-sprawa-zajmuje-sie-prokuratura
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.