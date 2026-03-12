Doszło do cyberataku na Narodowe Centrum Badań Jądrowych! Dużo wskazuje, że "to miało miejsce z terytorium Iranu"

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) padło ofiarą cyberataku. Zdarzenie potwierdził Krzysztof Gawkowski. Minister cyfryzacji zaznaczył, że próba wtargnięcia do systemu została udaremniona. Dodał, że atak prawdopodobnie był kierowany z Iranu. NBCJ wydało oficjalny komunikat.

Gawkowski pytany w TVN24+ o cyberatak na Narodowe Centrum Badań Jądrowych, potwierdził że w ostatnich dniach doszło do incydentu.

Atak nie był może potężnej skali, ale była próba przełamania zabezpieczeń, która została powstrzymana

— przekazał wicepremier. Dodał, że atak nie doszedł do skutku w takiej skali, w jakiej był planowany.

Będziemy weryfikowali”

Gawkowski zapewnił, że centrum „jest bezpieczne”, a nad sprawą pracują odpowiednie służby.

Pierwsze identyfikacje wektorów wejścia, czyli tych miejsc, z których atakowano, są związane z Iranem

— wskazał. Zaznaczył przy tym, że „może być to pewien kamuflaż”.

Jak będzie ostateczna informacja i służby to posprawdzają, to będziemy weryfikowali, ale dużo wskazuje (na to), że to miało miejsce z terytorium Iranu

— wyjaśnił.

Komunikat NCBJ ws. cyberataku

Narodowe Centrum Badań Jądrowych funkcjonuje bez zakłóceń, a reaktor jądrowy MARIA jest bezpieczny

— zapewnili przedstawiciele NCBJ w przesłanym PAP komentarzu i potwierdzili, że „w ostatnim czasie miała miejsce próba cyberataku na infrastrukturę informatyczną Instytutu”.

Wszystkie systemy bezpieczeństwa zadziałały zgodnie z procedurami, próba została zablokowana, a podjęte działania pozwoliły na natychmiastowe zabezpieczenie infrastruktury oraz utrzymanie ciągłości pracy instytutu. Nie doszło do zakłócenia żadnych procesów produkcyjnych, operacyjnych ani badawczych, a reaktor MARIA pracuje bezpiecznie i bez zakłóceń, z pełną mocą

— poinformował PAP dyrektor NCBJ prof. Jakub Kupecki.

Skuteczne i błyskawiczne działania

NCBJ podkreśliło w komunikacie, że „dzięki błyskawicznym i skutecznym działaniom systemów bezpieczeństwa oraz procedur na wypadek takiego zdarzenia oraz szybkiej reakcji naszych zespołów atak został udaremniony, a integralność systemów nie została naruszona”.

Przedstawiciele instytutu zapewnili przy tym, że - „aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej” - ściśle współpracują w tej sprawie z NASK-PIB, Ministerstwem Cyfryzacji, wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim oraz Ministerstwem Energii i ministrem Miłoszem Motyką. Narodowe Centrum Badań Jądrowych zadeklarowało, że pozostaje w pełnej gotowości do reagowania na wszelkie próby naruszenia bezpieczeństwa cyfrowego i infrastruktury krytycznej państwa.

Będziemy informować na bieżąco”

Gawkowski dodał we wpisie na platformie X, że wszystkie procedury w NCBJ zadziałały. „

Trwa poszerzona analiza zdarzenia. Obecnie nie identyfikujemy zagrożeń dla działalności Narodowego Centrum Badań Jądrowych. O wynikach ustaleń będziemy informować na bieżąco

— zaznaczył.

