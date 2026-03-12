Starosta lidzbarski Dariusz Iskra, działacz Koalicji Obywatelskiej, poinformował, że składa rezygnację z funkcji. Podziękował mieszkańcom i radnym za współpracę. Samorządowiec miał pod koniec lutego prowadzić auto pod wpływem alkoholu, dochodzenie w tej sprawie prowadzi olsztyńska policja.
Starosta napisał dziś o swej decyzji w mediach społecznościowych. Wpis zamieszczono także na profilu starostwa lidzbarskiego.
Informuję, że w dniu dzisiejszym składam rezygnację z funkcji Starosty Lidzbarskiego. Chciałem bardzo podziękować Mieszkańcom, Radnym, a także pracownikom Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim oraz Filii w Ornecie za ostatnie wspólne, a przede wszystkim intensywne, dwa lata pracy na rzecz dobra i rozwoju Powiatu Lidzbarskiego. Przepraszam za zaistniałą sytuację
— napisał samorządowiec.
Samorządowcowi zatrzymano prawo jazdy
Samorządowcowi zatrzymano prawo jazdy, badanie alkomatem przy kontroli drogowej wskazało blisko 1 promil alkoholu. Dotychczas nie przedstawiono mu zarzutu.
Kom. Anna Balińska z olsztyńskiej policji powiedziała PAP, że 28 lutego na ul. Staszica w Olsztynie policjanci zatrzymali kierującego skodą, który popełnił wykroczenie; nie zastosował się do znaku zakazu skrętu w lewo. Policja nie informuje, czy interwencja dotyczyła samorządowca.
Za kierownicą siedział 46-latek, badanie alkomatem wykazało 1 promil alkoholu. Zatrzymano mu prawo jazdy
— podała policjantka.
Jak przyznała, kierowca dotychczas nie usłyszał zarzutu.
Po zarzutach będzie sporządzony akt oskarżenia i wtedy dopiero sprawa pójdzie do sądu
— dodała.
Starosta czeka na termin przesłuchania
Mec. Marek Gawryluk, który - jak przekazał PAP - jest pełnomocnikiem starosty w tej sprawie - potwierdził, że jego klient został w lutym zatrzymany do kontroli w związku z wykroczeniem drogowym. Jak dodał, rutynowe badanie wskazało wówczas „niecały promil alkoholu”.
Postępowanie jest na etapie prowadzenia czynności w sprawie; wszczęto dochodzenie, na razie jeszcze zarzutów nie przedstawiono. Starosta wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska
— powiedział Gawryluk.
Zapewnił, że starosta czeka na termin przesłuchania i będzie w pełni współpracował z organami ścigania w wyjaśnieniu tej sprawy.
Iskra pełnił funkcję starosty lidzbarskiego od maja 2024 r. a wcześniej był wieloletnim samorządowcem i dyrektorem zarządu dróg powiatowych.
Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. O sprawie lidzbarskiego samorządowca, który jest działaczem KO, poinformowały wczoraj media.
