Podejrzany o przyjmowanie korzyści majątkowych prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk nie trafi do aresztu – Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia prokuratury na decyzję sądu rejonowego w tej sprawie.
Sam prezydent, który uczestniczył w posiedzeniu oświadczył, że padł ofiarą pomówienia. Jego obrońca poinformował o złożeniu zażalenia na stosowanie innych, wolnościowych środków zapobiegawczych – jednym z nich jest odsunięcie od obowiązków służbowych prezydenta.
Prezydent Częstochowy zatrzymany przez CBA
Prezydent Częstochowy został 25 lutego zatrzymany przez CBA w ramach śledztwa prowadzonego przez śląski wydział Prokuratury Krajowej, w którym wcześniej zarzuty usłyszało kilkanaście osób, w tym inni samorządowcy z tego miasta. PK przedstawiła mu dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy przyjęcia (w latach 2018-2022) co najmniej 40 tys. zł w zamian za wprowadzenie zmian w budżecie miasta pozwalających na realizację zamówienia publicznego z korzyścią dla jednego z przedsiębiorców. Drugi zarzut związany jest z przyjmowaniem (od co najmniej września 2020 r. do co najmniej 31 października 2025 r.) od wielu osób korzyści majątkowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 129 tys. zł. Katowicki sąd rejonowy nie zgodził się na aresztowanie samorządowca, dziś sąd okręgowy zajmował się zażaleniem prokuratury na tamtą decyzję.
Sąd nie uwzględnił zażalenia prokuratora
Informację o decyzji sądu przekazali dziennikarzom Karol Zok ze śląskiego wydziału PK oraz Matyjaszczyk (dziś zgodził się na podawanie pełnego nazwiska) i jego obrońca.
Sąd okręgowy nie uwzględnił zażalenia prokuratora i utrzymał w mocy postanowienie sądu I instancji o niezastosowaniu tymczasowego aresztowania
— powiedział prok. Zok.
Prezydent wyraził zadowolenie, że zarówno sąd rejonowy, jak i okręgowy dokładnie zapoznał się z aktami i nie dał wiary twierdzeniom prokuratury.
Ja podtrzymuję, że wszystko to jest sprawa pomówienia
— oświadczył.
Sąd podkreślił, i ja też podkreślam, że w tej sprawie nie ma żadnej przesłanki i nie było żadnej przesłanki do stosowania tymczasowego aresztowania. Co więcej, w naszej ocenie, nie ma przesłanek do stosowania także innych środków (zapobiegawczych - PAP)
— powiedział obrońca prezydenta mec. Wojciech Hop, który poinformował o złożeniu zażalenia na stosowanie wolnościowych środków zapobiegawczych, które zastosowała prokuratura.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
