Ponad połowa obywateli źle ocenia funkcjonowanie mechanizmu zwrotu opakowań, a prawie połowa w ogóle w nim nie uczestniczy – wynika z badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej” opublikowanego w dzisiejszym wydaniu dziennika.

Funkcjonowanie uruchomionego na początku października ub. r. systemu kaucyjnego 30,3 proc. badanych oceniło „źle”, a 20,2 proc. „bardzo źle”. Z kolei 22,8 proc. badanych oceniło go „dobrze” i zaledwie 4,8 proc. „bardzo dobrze”.

Respondentów pytano także o to, jak często zwracają plastikowe opakowania w ramach systemu kaucyjnego. 21,9 proc. odparło że robi to „często, 24,4 proc., że „rzadko” i aż 48,1 proc. – że „nigdy”.

Zlecone przez „Rz” badanie przeprowadzono w dniach 30 i 31 stycznia br. na grupie 1073 respondentów.

kk/PAP

