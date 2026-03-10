WIDEO, ZDJĘCIA

Pierwsza Dama i Królowa Szwecji z wizytą w Teatrze Wielkim–Operze Narodowej. Spotkały się z artystami na próbie baletu "Bajadera"

Małżonka Prezydenta RP Marta Nawrocka oraz Jej Królewska Mość Królowa Sylwia odwiedziły Teatr Wielki–Operę Narodową w Warszawie. Spotkały się z artystami, obejrzały scenografię opery ‘Pasażerka’, uczestniczyły w próbie baletu ‘Bajadera’ oraz przyglądały się procesowi powstawania kostiumów w teatralnej pracowni krawieckiej” - podała kancelaria prezydenta.

Wizyta w Teatrze Wielkim–Operze Narodowej to pierwszy z punktów programu odrębnego Małżonki Prezydenta RP i Królowej Szwecji.

Ceremonia oficjalnego powitania

Wcześniej Marta Nawrocka i królowa Sylwia towarzyszyły Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu oraz Jego Królewskiej Mości Karolowi XVI Gustawowi w ceremonii oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Program wizyty w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej obejmował między innymi prezentację scenografii opery w dwóch aktach – „Pasażerka”. Skomponował ją Mieczysław Wajnberg, polsko–żydowski warszawiak, który stracił rodzinę w niemieckim obozie Auschwitz–Birkenau. Inspiracją dla niego stała się powieść „Pasażerka” Zofii Posmysz z 1962 roku. Autorka przeżyła piekło i podjęła decyzję, by dawać świadectwo o obozowym okrucieństwie.

Próby baletu „Bajadera”

Pierwsza Dama oraz królowa Szwecji uczestniczyły także w próbach baletu „Bajadera”. To hinduska baśń o miłości, której siła przekracza granice śmierci. Barwne, romantyczne widowisko, pełne popisów solistów. Legendarna gwiazda baletu Natalia Makarowa stworzyła „Bajaderę” najpierw dla American Ballet Theatre w Nowym Jorku, a później powtarzała kilkukrotnie z najlepszymi zespołami tańca klasycznego.

Teatr Wielki w Warszawie jest siedzibą: Opery Narodowej, jednej z trzech scen Teatru Narodowego, Polskiego Baletu Narodowego i Muzeum Teatralnego. Gmach został wzniesiony w latach 1825–1833. Zniszczony w latach 1939 i 1944 został odbudowany, przekształcony i powiększony w latach 1947–1965 z zachowaniem oryginalnej fasady od strony placu Teatralnego.

Pierwszą damę i królową Szwecji łączy balet!

Przypomnijmy, Marta Nawrocka od 10. do 15. roku życia uczęszczała do Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny–Sobczak w Gdańsku. Z kolei Królowa Sylwia wraz z królem Karolem XVI Gustawem regularnie uczestniczą w premierach Królewskiego Baletu Szwedzkiego (Royal Swedish Ballet), jednego z najstarszych zespołów baletowych na świecie, założonego w 1773 roku przez króla Gustawa III.

KPRP/oprac. Natalia Wierzbicka

