„W miejscowości Posiadały w gminie Cegłów (woj. mazowieckie) zderzyły się cysterna z gazem, autobus i rowerzysta. Poszkodowanych zostało sześć osób” - poinformował mł. bryg. Kamil Płochocki ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim.
Droga jest zablokowana
Jak przekazał mł. bryg. Płochocki do wypadku doszło dzisiaj przed godz. 13.30. Droga jest zablokowana.
Cysterna leży na boku. Pięciu osobom poszkodowanym udzielana jest pomoc medyczna. Jedna osoba ciężko ranna została przetransportowana do szpitala
— przekazał strażak.
Dodał, że na miejsce ściągnięto śmigłowce LPR.
Na miejscu pracują służby, w tym sześć zastępów straży pożarnej.
