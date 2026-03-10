Nowy front popsuje wiosenną aurę. Ryzyko gwałtownych zjawisk wisi nad Polską. Szykuje się załamanie pogody i ochłodzenie

Od środy nad Polską mogą przejść burze / autor: Pixabay/eyeonicimages/IMGW
Do Polski napływa coraz cieplejsze powietrze z południowego zachodu, ale wraz z nim rośnie też ryzyko gwałtownych zjawisk. Choć najbliższe dni przyniosą sporo słońca i wysokie jak na marzec temperatury, synoptycy ostrzegają przed możliwymi burzami, które mogą pojawić się lokalnie - już od jutra - zwłaszcza na zachodzie i południu kraju.

Sytuacja baryczna nad Europą

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej południowa i częściowo centralna część Europy znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia. Na północy i zachodzie formują się niże z układami frontów. Polska jest w obszarze przejściowym pomiędzy rozległym układem niskiego ciśnienia nad północno-zachodnią i północną częścią Europy a układem wysokiego ciśnienia nad południowo-wschodnią częścią kontynentu. Od południowego zachodu napływa ciepła masa przetransformowanego powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa. Przewiduje się stały stan ciśnienia.

Ciepły wtorek i przelotny deszcz

We wtorek na wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym zachodzie miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 13 st. C do 16 st. C, chłodniej na Suwalszczyźnie i miejscami w rejonach podgórskich Karpat - około 12 st. C, a także na Półwyspie Helskim - około 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w rejonie Karpat lokalnie dość silny i silny, do około 45 km/h, w porywach do 65 km/h, a w ich szczytowych partiach do 80 km/h; południowy i południowo-zachodni, na wybrzeżu miejscami zachodni.

Pogoda na dzisiejszą noc

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu kraju przejściowo małe. Miejscami na południu i wschodzie kraju oraz na wybrzeżu przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 1st. C do 4 st. C, cieplej miejscami na południu, w zasięgu wiatru halnego od 5 st. C do 7st. C, natomiast w rejonie podgórskim Karpat miejscami minus 4 st. C. Wiatr słaby, w obszarze górskim miejscami umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i południowy. W szczytowych partiach Karpat porywy do 70 km/h.

Środa pod znakiem deszczu i burz

W środę na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. W zachodniej części kraju miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 st. C do 15st. C. na północy i wschodzie kraju oraz w rejonach podgórskich - do 16 st. C, 18 st. C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami w zachodniej i południowej części kraju porywisty, południowy i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Karpat porywy do 55 km/h.

Również w środę pogoda zacznie się zmieniać i możliwe będą burze - głównie na zachodzie, z kolei w w czwartek na południu Polski.

Prognoza dla Warszawy

W Warszawie we wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo bezchmurnie. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie na ogół małe. Temperatura minimalna 2 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i południowy.

W środę w stolicy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

