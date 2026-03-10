Tragedia w Lubyczy Królewskiej na Lubelszczyźnie. Auto z pięcioma osobami wjechało pod pociąg. Wszystkie trafiły do szpitali

Miejsce wypadku / autor: FB/Policja Tomaszów Lubelski
Miejsce wypadku / autor: FB/Policja Tomaszów Lubelski

Samochód osobowy, w którym jechało pięć osób, wpadł pod pociąg towarowy w Lubyczy Królewskiej na Lubelszczyźnie. Wszystkie osoby zostały przetransportowane do szpitala. „Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 19- letniego kierującego osobówką i 59-letniego maszynisty. Byli trzeźwi” - zastrzegła tomaszowska policja we wpisie na Facebooku.

Do zdarzenia doszło około godziny 8 w Lubyczy Królewskiej na Lubelszczyźnie. Samochód z pięcioma osobami na pokładzie wjechał pod pociąg towarowy. Wypadek miał miejsce na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, pozbawionym rogatek i sygnalizacji.

Uwaga niebezpieczne zdarzenie na przejeździe kolejowym w Lubyczy Królewskiej! Wstępne ustalenia wskazują, że 19-letni mieszkaniec gminy Lubycza Królewska kierujący samochodem osobowym marki Volvo, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn uderzył w lokomotywę znajdująca się na przejeździe. Osobówką podróżowało łącznie 5 osób. Wszystkie zostały przetransportowane do szpitali, były przytomne. Dwie z nich śmigłowcami pogotowia ratunkowego do Zamoscia i Rzeszowa.

— podała policja.

Maszynista i kierowca byli trzeźwi

Za kierownicą volvo siedział 19‑letni mieszkaniec Lubyczy Królewskiej. Zarówno on, jak i 59‑letni maszynista byli trzeźwi.

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 19-letniego kierującego osobówką i 59-letniego maszynisty. Byli trzeźwi. Na miejscu zdarzenia droga jest zablokowana, trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia szczegółów tego zdarzenia

— dodano we wpisie tomaszowskiej policji.

FB/Policja Tomaszów Lubelski

