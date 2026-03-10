Samochód osobowy, w którym jechało pięć osób, wpadł pod pociąg towarowy w Lubyczy Królewskiej na Lubelszczyźnie. Wszystkie osoby zostały przetransportowane do szpitala. „Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 19- letniego kierującego osobówką i 59-letniego maszynisty. Byli trzeźwi” - zastrzegła tomaszowska policja we wpisie na Facebooku.
Do zdarzenia doszło około godziny 8 w Lubyczy Królewskiej na Lubelszczyźnie. Samochód z pięcioma osobami na pokładzie wjechał pod pociąg towarowy. Wypadek miał miejsce na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, pozbawionym rogatek i sygnalizacji.
Uwaga niebezpieczne zdarzenie na przejeździe kolejowym w Lubyczy Królewskiej! Wstępne ustalenia wskazują, że 19-letni mieszkaniec gminy Lubycza Królewska kierujący samochodem osobowym marki Volvo, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn uderzył w lokomotywę znajdująca się na przejeździe. Osobówką podróżowało łącznie 5 osób. Wszystkie zostały przetransportowane do szpitali, były przytomne. Dwie z nich śmigłowcami pogotowia ratunkowego do Zamoscia i Rzeszowa.
— podała policja.
Maszynista i kierowca byli trzeźwi
Za kierownicą volvo siedział 19‑letni mieszkaniec Lubyczy Królewskiej. Zarówno on, jak i 59‑letni maszynista byli trzeźwi.
Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 19-letniego kierującego osobówką i 59-letniego maszynisty. Byli trzeźwi. Na miejscu zdarzenia droga jest zablokowana, trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia szczegółów tego zdarzenia
— dodano we wpisie tomaszowskiej policji.
CZYTAJ WIĘCEJ: Tragiczny wypadek na trasie w kierunku Białegostoku. Zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Zginęły dwie osoby
FB/Policja Tomaszów Lubelski/oprac. Natalia Wierzbicka
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/755106-tragedia-na-lubelszczyznie-auto-z-5-osobami-wjechalo-pod-pociag
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.