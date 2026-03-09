28-latka, która zginęła w tragicznym wypadku balonu lotniczego w Zielonej Górze to Jagoda Gancarek, Mistrzyni Polski na XI Balonowych Mistrzostwach Kobiet w Nałęczowie, doświadczony instruktor i pilot. „Będziemy ją pamiętać za pasję i serdeczność, a przede wszystkim za szeroki uśmiech i miłość do latania. Jej zaangażowanie i lotniczy entuzjazm napędzał również nasze działania” - napisano na facebookowym profilu Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Do wpisu dołączono czarnobiałe zdjęcia pani Jagody.
W wyniku niebezpiecznego zdarzeia z udziałem balonu pasażerskiego, śmierć poniosła jedna z trzech kobiet lecących w koszu. Balon zahaczył o budynek, a z kosza wypadła 28-latka. Była reanimowana, jednak, niestety, nie udało się przywrócić jej funkcji życiowych. Dwie pozostałe kobiety nie odniosły poważnych obrażeń. Okoliczności tragedii ustala teraz zielonogórska policja.
Jak się okazuje, tragicznie zmarła 28-latka to Jagoda Gancarek - doświadczony pilot, instruktor samolotowy, a także Mistrzyni Polski na XI Balonowych Mistrzostwach Kobiet w Nałęczowie.
Aeroklub Ziemi Lubuskiej żegna Mistrzynię Polski
O śmierci Gancarek poinformował na Facebooku Aeroklub Ziemi Lubuskiej.
Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy o tragicznej śmierci naszej koleżanki, pilotki Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, Jagody Gancarek. Jagoda realizowała swoje pasje jako instruktorka samolotowa. Latała też jako pilotka samolotów przeciwpożarowych. Miała duże doświadczenie lotnicze i tym doświadczeniem dzieliła się z innymi. W ubiegłym roku Jagoda zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Kobiet na XI Balonowych Mistrzostwach Kobiet w Nałęczowie — będziemy ją pamiętać za pasję i serdeczność, a przede wszystkim za szeroki uśmiech i miłość do latania
— czytamy we wpisie opatrzonym czarnobiałymi zdjęciami pani Jagody.
Jej zaangażowanie i lotniczy entuzjazm napędzał również nasze działania. Myślami jesteśmy z jej rodziną, przyjaciółmi oraz wszystkimi członkami Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Składamy najgłębsze kondolencje
— podkreślono.
Ustalenia prokuratury
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Ewa Antonowicz poinformowała, że czynności w sprawie wypadku prowadzi zielonogórska prokuratura rejonowa. Z informacji, jakie posiada, wynika, że balon na ogrzane powietrze zahaczył o budynek przy ul. Krzywoustego w Zielonej Górze. Podczas zdarzenia z kosza balonu wypadła jedna z trzech podróżujących nim kobiet – 28-letnia instruktorka.
Dwie pozostałe kobiety doleciały uszkodzonym balonem w rejon ul. Chrobrego, gdzie balon opadł na jezdnię. Kobiety te zostały przetransportowane do szpitala i według wstępnych informacji ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Kobieta, która wypadła z kosza balonu, była reanimowana, jednak pomimo podjętych czynności ratunkowych nie udało się przywrócić jej funkcji życiowych. Prokurator przeprowadził oględziny miejsca jej znalezienia na dachu budynku, a ciało zostało zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji zwłok
— przekazała prok. Antonowicz.
