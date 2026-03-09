W Zielonej Górze doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem balonu pasażerskiego z trzema kobietami w koszu, który zahaczył o jeden z budynków. Jedna z nich z niego wypadła i poniosła śmierć. Dwie pozostałe nie odniosły poważnych obrażeń. Trwa ustanie okoliczności wypadku – poinformowała podsinp. Małgorzata Stanisławska z Komedy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
W wyniku wypadku zmarła 28-letnia kobieta, która wypadła z kosza na dach jednego z budynków. Niestety, pomimo podjętej reanimacji nie udało się jej uratować. To członek Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, doświadczona pilot balonów. Dwie pozostałe pasażerki balonu samodzielnie wyszły z kosza, kiedy opadł on na ulicę. Nie odniosły poważnych obrażeń – powiedziała PAP podinsp. Stanisławska.
Dodała, że na miejscu wypadku nadal są prowadzone oględziny i inne czynności procesowe. Ustaleniem przyczyny wypadku zajmie się także Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
Z ustaleń policjantów wynika, że około godz. 6 balon wystartował z zielonogórskiej Dzielnicy Zatonie. Około godz. 8, kiedy był nad centrum Zielonej Góry, zahaczył o jeden z bloków w rejonie ul. Chrobrego i zaczął opadać. Prawdopodobnie wówczas z jego kosza wypadła 28-latka i spadła na dach jednego z budynków. Dwie pozostałe kobiety utrzymały się w koszu i wyszły z niego po tym, jak balon opadł na jedną z ulic.
Zielonogórski magistrat we wpisie na swoim profilu na Facebooku poinformował, że „dziś rano, tuż przed godziną 8, doszło do wypadku z udziałem balonu Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, który zahaczył o jeden z bloków w okolicach ulicy Chrobrego, przy ul. Dworcowej”.
W poście dodano, że kierowców i pieszych prosi się o omijanie tego rejonu, co usprawni działania służb. Na miejsce wypadku przybył prezydent miasta i przedstawiciele służb kryzysowych.
W poście napisano także, że „dwie osoby, które znajdowały się w koszu, wyszły o własnych siłach. Z relacji świadków wiemy, że w koszu balonu była trzecia osoba, która najprawdopodobniej wypadła”. Potem pojawiała się aktualizacja: „Z ostatniej chwili: trzecia osoba została odnaleziona. Niestety nie przeżyła upadku”.
W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać balon zbliżający się do ziemi z bardzo dużą prędkością.
Z kolei „Gazeta Lubuska” zacytowała świadka wypadku:
Balon spadł na przystanek na dworcu, wleciał centralnie w przystanek, a wcześniej zahaczył najprawdopodobniej gdzieś o blok i się rozerwał… Jadąc z małym do przedszkola miałam całą tą sytuację przed sobą
— zrelacjonowała czytelniczka.
kk/PAP/Facebook/Miasto Zielona Góra
