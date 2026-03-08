Z okazji Dnia Kobiet wiceprezes PiS i kandydat Prawa i Sprawiedliwości na Premiera RP Przemysław Czarnek odwiedził gminę Kłoczew w powiecie ryckim, gdzie złożył wszystkim kobietom najserdeczniejsze życzenia i wręczył goździki. „Wszystkim Paniom raz jeszcze życzę wszelkiej pomyślności” - napisał we wpisie na platformie X.
Z okazji Dnia Kobiet wiceprezes PiS i kandydat na Premiera RP Przemysław Czarnek zamieścił wpis z życzeniami w mediach społecznościowych.
Dzień Kobiet w Gminie Kłoczew w powiecie ryckim. Wszystkim Paniom raz jeszcze życzę wszelkiej pomyślności
— napisał wiceprezes PiS.
„Zdrowia, szczęścia i pomyślności”
Na profilu Prawa i Sprawiedliwości zamieszczono również specjalne nagranie z życzeniami od Przemysława Czarnka.
Drogie Panie w całej Polsce z gminy Kłoczew, gdzie jestem już po raz kolejny na gminnym dniu kobiet, składam serdeczne życzenia dla wszystkich Pań – wytrwałości, cierpliwości, zdrowia, szczęścia i pomyślności!
— powiedział kandydat PiS na urząd premiera.
Jesteśmy razem z Paniami i dziękujemy wam za wszystko, ponieważ bez was nie ma Polski
— dodał Przemysław Czarnek.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/754981-czarnek-wszystkim-paniom-zycze-wszelkiej-pomyslnosci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.