Przemysław Czarnek z okazji Dnia Kobiet: Szczęścia i pomyślności. Dziękujemy wam za wszystko, ponieważ bez was nie ma Polski

Przemysław Czarnek / autor: X/@CzarnekP
Przemysław Czarnek / autor: X/@CzarnekP

Z okazji Dnia Kobiet wiceprezes PiS i kandydat Prawa i Sprawiedliwości na Premiera RP Przemysław Czarnek odwiedził gminę Kłoczew w powiecie ryckim, gdzie złożył wszystkim kobietom najserdeczniejsze życzenia i wręczył goździki. „Wszystkim Paniom raz jeszcze życzę wszelkiej pomyślności” - napisał we wpisie na platformie X.

Z okazji Dnia Kobiet wiceprezes PiS i kandydat na Premiera RP Przemysław Czarnek zamieścił wpis z życzeniami w mediach społecznościowych.

Dzień Kobiet w Gminie Kłoczew w powiecie ryckim. Wszystkim Paniom raz jeszcze życzę wszelkiej pomyślności

— napisał wiceprezes PiS.

Zdrowia, szczęścia i pomyślności”

Na profilu Prawa i Sprawiedliwości zamieszczono również specjalne nagranie z życzeniami od Przemysława Czarnka.

Drogie Panie w całej Polsce z gminy Kłoczew, gdzie jestem już po raz kolejny na gminnym dniu kobiet, składam serdeczne życzenia dla wszystkich Pań – wytrwałości, cierpliwości, zdrowia, szczęścia i pomyślności!

— powiedział kandydat PiS na urząd premiera.

Jesteśmy razem z Paniami i dziękujemy wam za wszystko, ponieważ bez was nie ma Polski

— dodał Przemysław Czarnek.

