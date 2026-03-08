„Najbliższe dni będą pogodne. W nocy z niedzieli na poniedziałek, na zachodzie i na południu kraju mogą pojawić się mgły” - poinformował synoptyk IMGW Michał Ogrodnik. Dodał, że od środy pogoda zacznie się zmieniać. Miejscami zacznie się pojawiać większe zachmurzenie i burze.
Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominują układy wysokiego ciśnienia, jedynie częściowo Skandynawia oraz Wyspy Brytyjskie znajdują się pod wpływem niżów. Polska jest w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Białorusią, w ciepłym i dość suchym powietrzu polarnym.
W niedzielę pogodnie, jedynie miejscami na południu zachmurzenie będzie umiarkowane, ale bez opadów. Temperatura maksymalna na północnym wschodzie wyniesie 11 st. C, 15 st. C w centrum kraju i 16 st. C na północnym zachodzie. Wiać będzie słaby wiatr, jedynie na Podhalu umiarkowany.
Noc z niedzieli na poniedziałek w większości regionów również pogodna. Miejscami na zachodzie pojawi się małe zachmurzenie, a na obszarach podgórskich w Sudetach okresami umiarkowane, ale bez opadów. Na zachodzie i na południu lokalnie mogą pojawić się też mgły ograniczające widzialność do ok. 500 metrów. Temperatura minimalna od minus 5 st. C w Kotlinach Karpackich, minus 3 st. C na północnym wschodzie, minus 2 st. C w centrum i na południowym wschodzie, oraz 3 st. C na zachodzie.
Pogoda na jutro
W poniedziałek na przeważającym obszarze kraju będzie słonecznie. Tylko na Dolnym Śląsku może pojawić się małe i umiarkowane zachmurzenie. Na Helu termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 9 st. C, na północnym wschodzie 10 st. C, 15 st. C w centrum i do 17 st. C na zachodzie i na południu. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany w porywach do 60 km/h na Dolnym Śląsku.
W nocy z poniedziałku na wtorek, w większości regionów też będzie pogodnie i bezchmurnie. Lokalnie na południu może pojawić się miejscami małe zachmurzenie, a na obszarach podgórskich w Sudetach zachmurzenie duże i słaby deszcz z sumą opadów 1 mm. Na północy temperatura minimalna wyniesie ok. minus 1 st. C, w centrum 1 st. C, na zachodzie do 4 st. C, a na krańcach południowo-zachodnich 5 st. Najchłodniej będzie w Kotlinach Karpackich, gdzie temperatura minimalna spadnie do ok. minus 4 st. C. Wiać będzie wiatr słaby i umiarkowany, tylko w Sudetach i Karpatach okresami umiarkowany i porywisty z prędkością do 50 km/h.
Synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował też, że w środę pogoda zacznie się zmieniać, pojawią się większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Możliwe będą również burze - w środę głównie na zachodzie, a w czwartek na południu Polski.
