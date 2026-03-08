Śląska policja ostrzega przed kolejnymi sposobami oszustw internetowych – jednym z nich jest podszywanie się pod znane filmowe serwisy streamingowe. Cyberprzestępcy wyłudzają dane od użytkowników, wysyłając im sfałszowane wiadomości, pochodzące rzekomo ze znanej platformy z filmami i serialami.
Phishing to jedna z najczęstszych form oszustw internetowych. Polega na podszywaniu się pod wiarygodne instytucje firmy lub osoby za pomocą wiadomości e-mail, SMS-ów czy rozmów telefonicznych. Celem przestępców jest wyłudzenie danych lub pieniędzy. Jak podała komenda wojewódzka w Katowicach, działalność phishingowa wykorzystująca wizerunek popularnych platform streamingowych jest jednym z obecnie identyfikowanych zagrożeń.
Cyberprzestępcy podszywający się pod serwisy streamingowe wysyłają do użytkowników e-maile sugerujące konieczność pilnego anulowania abonamentu.
W treści takiej wiadomości pojawia się informacja, że brak reakcji może skutkować potrąceniem dodatkowych płatności, często e-mail opatrzony jest numerem sprawy lub zgłoszenia, co ma dodatkowo uwiarygodnić przekaz
— opisali policjanci.
Nie loguj się w wiadomości z maila!
Wysyłane wiadomości zawierają przycisk, np. „Anuluj teraz”, który przekierowuje na fałszywą stronę łudząco przypominającą oficjalny serwis. Po wejściu na tę spreparowaną witrynę użytkownik proszony jest o podanie adresu e-mail i hasła do konta, danych osobowych oraz danych karty płatniczej (numer karty, data ważności, kod CVV). W rzeczywistości dane te trafiają do przestępców i mogą zostać wykorzystane do nieuprawnionych transakcji lub dalszych oszustw.
Policja przypomina, że serwisy streamingowe często na swoich stronach zamieszczają informacje, jak należy postąpić w przypadku otrzymania tego typu wiadomości. Podkreślają w nich, że nigdy nie proszą o podanie hasła w przesyłanych wiadomościach, nie żądają przesłania numerów kart płatniczych lub danych bankowych za pośrednictwem wiadomości i nie wymagają dokonywania płatności przez zewnętrzne strony internetowe. Szczególną czujność użytkowników powinna wzbudzić każda wiadomość, która wywiera na nich presję czasu.
Nie klikaj też w podejrzane linki!
Komenda podkreśla, że nie należy klikać w podejrzane linki z wiadomości e-mail czy podawać danych logowania lub karty poprzez link otrzymany w wiadomości.
Sprawdzaj adres nadawcy oraz adres strony internetowej, w razie wątpliwości zaloguj się na swoje konto wyłącznie poprzez ręczne wpisanie adresu strony w przeglądarce lub poprzez oficjalną aplikację, a jeśli podałeś dane karty natychmiast skontaktuj się z bankiem w celu jej zastrzeżenia
— wskazali mundurowi.
W razie ataku należy zgłosić sprawę najbliższej jednostce policji, poinformować swój bank i zgłosić incydent do zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CSIRT).
Apelujemy o rozwagę i ostrożność w sieci. Chwila nieuwagi może skutkować utratą oszczędności. Informujmy bliskich - szczególnie osoby starsze - o aktualnych metodach działania przestępców, aby skutecznie się przed nimi chronić
— podsumowali policjanci.
PAP
