W wieku 74 lat odszedł Marian Koral. Jeden z najzamożniejszych Polaków, który był współzałożycielem lodowego imperium

  • Kraj
  • opublikowano:
autor: Fratria/@Sądeczanin TV/YT
autor: Fratria/@Sądeczanin TV/YT

Dziś, po długiej chorobie, w wieku 74 lat zmarł Marian Koral — współzałożyciel firmy, która z małej, rzemieślniczej wytwórni w Limanowej przekształciła się w lidera polskiego rynku lodów.

To już druga bolesna strata w rodzinie Koralów w tak krótkim czasie. 5 maja 2025 r. w wieku 81 lat zmarł Jan Koral — najstarszy z braci i wieloletni właściciel cukierni „Bajka” przy ul. Sobieskiego w Nowym Sączu.

Teraz napłynęły kolejne tragiczne wieści. Dziś, 8 marca, w wieku 74 lat zmarł Marian Koral. To biznesmen, który wraz ze swoim bratem stworzył firmę Koral, jednego z największych producentów lodów w Polsce oraz w Europie.

Marian Koral walczył z poważną chorobą

Okoliczności śmierci współtwórcy firmy nie zostały podane opinii publicznej. Potwierdzono jedynie, że w ostatnich miesiącach Marian Koral walczył z poważną chorobą.

Jak przekazali bliscy, uroczyste ostatnie pożegnanie Mariana Korala odbędzie się w środę 11 marca. Msza żałobna rozpocznie się o godzinie 13:00 w Kościele św. Ducha w Nowym Sączu.

Wprost/”Fakt”/tt

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych