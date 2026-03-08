Dziś, po długiej chorobie, w wieku 74 lat zmarł Marian Koral — współzałożyciel firmy, która z małej, rzemieślniczej wytwórni w Limanowej przekształciła się w lidera polskiego rynku lodów.
To już druga bolesna strata w rodzinie Koralów w tak krótkim czasie. 5 maja 2025 r. w wieku 81 lat zmarł Jan Koral — najstarszy z braci i wieloletni właściciel cukierni „Bajka” przy ul. Sobieskiego w Nowym Sączu.
Teraz napłynęły kolejne tragiczne wieści. Dziś, 8 marca, w wieku 74 lat zmarł Marian Koral. To biznesmen, który wraz ze swoim bratem stworzył firmę Koral, jednego z największych producentów lodów w Polsce oraz w Europie.
Marian Koral walczył z poważną chorobą
Okoliczności śmierci współtwórcy firmy nie zostały podane opinii publicznej. Potwierdzono jedynie, że w ostatnich miesiącach Marian Koral walczył z poważną chorobą.
Jak przekazali bliscy, uroczyste ostatnie pożegnanie Mariana Korala odbędzie się w środę 11 marca. Msza żałobna rozpocznie się o godzinie 13:00 w Kościele św. Ducha w Nowym Sączu.
