W Dębnicy Kaszubskiej kierujący samochodem osobowym potrącił trzy kobiety idące chodnikiem i uciekł. 47-latka zginęła na miejscu, dwie inne poszkodowane trafiły do szpitala. Do sprawy zatrzymani są dwaj mężczyźni – przekazał dziś PAP mł. asp. Amadeusz Galus ze słupskiej policji. Mł. asp. Galus w rozmowie z Polsat News przekazał ponadto, że zatrzymani to dwaj obywatele Ukrainy. Obaj: 40- i 44-latek, w momencie zatrzymania byli nietrzeźwi.
Do wypadku doszło w sobotę 7 marca ok. godz. 20.20 w Dębnicy Kaszubskiej w powiecie słupskim na Pomorzu.
Kierowca wjechał w kobiety idące chodnikiem
Ze zgłoszenia, o czym informował w nocy z soboty na niedzielę rzecznik KW PSP w Gdańsku mł. asp. Dawid Westrych, wynikało, że na przejściu dla pieszych na DW 210 auto osobowe potrąciło kobietę. Na miejscu zdarzenia okazało się, że poszkodowane są trzy kobiety. Policja podała dziś rano, że szły one chodnikiem.
Policjanci ustalili, że kierujący osobowym Volkswagenem, jadąc od strony Słupska na łuku drogi stracił panowanie nad autem, wjechał nim na chodnik i potrącił idących nim pieszych. Następnie porzucił samochód i uciekł z miejsca zdarzenia. W wypadku śmierć na miejscu poniosła 47-latka. Pozostałe dwie kobiety w wieku 45 i 49 lat trafiły do szpitala
— przekazał PAP mł. asp. Galus.
Poszkodowane doznały urazów kończyn - podaje z kolei Polsat News.
Z relacji strażaka wynikało, że zespół ratownictwa medycznego na miejscu wypadku prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową u poszkodowanej. Niestety, mimo podjętych działań ratowniczych, kobieta zmarła. Dwie pozostałe zostały przetransportowane do szpitala z urazami kończyn.
Działania strażaków polegały na udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym, świetleniu miejsca wypadku, jego zabezpieczeniu i kierowaniu ruchem na DW 210.
Zatrzymano dwóch obywateli Ukrainy
Policjanci na miejscu wypadku pracowali pod nadzorem prokuratora, zabezpieczali ślady. Gromadzili dokumentację, w tym tę fotograficzną. Jednocześnie trwały poszukiwania kierowcy Vokswagena.
Do sprawy zatrzymani zostali dwaj mężczyźni w wieku 40 i 44 lat
— powiedział PAP mł. asp. Galus.
W chwili zatrzymania obaj byli nietrzeźwi. Śledczy będą ustalać ich udział w zdarzeniu. Ma w tym pomóc analiza zebranego na miejscu wypadku materiału dowodowego. Mł. asp. Galus przekazał z kolei w rozmowie z Polsat News, że zatrzymani mężczyźni to obywatele Ukrainy.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, który wpadł na chodnik
— czytamy.
Podsumowanie
W Dębnicy Kaszubskiej kierowca samochodu osobowego wjechał na chodnik i potrącił trzy kobiety, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. W wyniku wypadku 47-letnia kobieta zginęła na miejscu, a dwie inne w wieku 45 i 49 lat trafiły do szpitala z obrażeniami kończyn. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w wieku 40 i 44 lat, którzy w chwili zatrzymania byli nietrzeźwi. Według informacji policji są to obywatele Ukrainy, a śledczy ustalają ich udział w zdarzeniu.
PAP/Polsat News/oprac. Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/754952-kierowca-w-debnicy-wjechal-w-trzy-piesze-jest-ofiara-smiertelna
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.