W momencie pierwszej interwencji związanej z pozostawionym pojazdem, nie było żadnych przesłanek wskazujących na to, że ujawniony samochód może mieć związek z zaginięciem lub przestępstwem, dlatego czynności zostały przeprowadzone adekwatnie do posiadanych wówczas informacji” - czytamy w komunikacie wrocławskiej policji ws. poszukiwań aktorki Magdaleny Majtyki. Niestety służby potwierdziły, że znaleziono ciało aktorki.

O śmierci aktorki poinformowała wrocławska policja. Ciało kobiety znaleziono na terenie Biskupic Oławskich.

Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41- letnia Magdalena Majtyka nie żyje. Ciało kobiety zostało odnalezione w dniu dzisiejszym na terenie Biskupic Oławskich. Na miejscu prowadzone są czynności przez policjantów pod nadzorem prokuratury. W tej sprawie prowadzone będzie śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia

— czytamy we wpisie policji.

Auto przy drodze leśnej

Do wrocławskiej policji spływały zapytania dotyczące okoliczności prowadzonych poszukiwań. W związku z tym wystosowano specjalny komunikat.

W dniu 5 marca br. około godz. 11.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Oławie otrzymał zgłoszenie dotyczące auta znajdującego się przy leśnej drodze

— czytamy we wpisie na facebookowym profilu wrocławskiej policji.

W informacji podano, że na miejsce wysłani zostali funkcjonariusze, którzy potwierdzili doniesienia o znajdującym się tam samochodzie.

Pojazd był zamknięty, pozostawiony poza drogą publiczną i nie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mając na uwadze obowiązujące w tego typu przypadkach standardy działań, funkcjonariusze sporządzili z tych ustaleń stosowną dokumentację i przekazali dyżurnemu jednostki

— podała policja.

Mogła przebywać w rejonie Biskupic Oławskich”

Mundurowi sprawdzili bazę danych z samochodami skradzionymi, okazało się, że opel nie widniał w ewidencji. W tamtym czasie do policji nie trafiło również zgłoszenie o zaginięciu osoby, która mogła mieć związek z zostawionym autem. Takowe wpłynęło kilka godzin później.

Funkcjonariusze otrzymali je przed godziną 14.00 i od razu przystąpili do działań poszukiwawczych, które prowadzone były wieloobszarowo

— czytamy.

Do Komendy Powiatowej Policji w Oławie wpłynęła informacja, że poszukiwana „mogła przebywać w rejonie Biskupic Oławskich”. Natychmiast skierowano funkcjonariuszy w tamten rejon, którzy rozpoczęli poszukiwania.

Podkreślić należy, że w momencie pierwszej interwencji związanej z pozostawionym pojazdem, nie było żadnych przesłanek wskazujących na to, że ujawniony samochód może mieć związek z zaginięciem lub przestępstwem, dlatego czynności zostały przeprowadzone adekwatnie do posiadanych wówczas informacji

— podano w komunikacie.

