Pierwszy z dwóch samolotów z Rijadu wylądował w Warszawie. "Na ich pokładach do kraju wraca dzisiaj 106 ewakuowanych"

Samoloty Sił Powietrznych - na pokładzie z ewakuowanymi z Rijadu / autor: X/Dowództwo Operacyjne RSZ
Samoloty Sił Powietrznych - na pokładzie z ewakuowanymi z Rijadu / autor: X/Dowództwo Operacyjne RSZ

O godz. 20.16 w Warszawie wylądował pierwszy z dwóch samolotów wojskowych wracających z Rijadu. Na pokładach dwóch samolotów do kraju wraca 106 ewakuowanych z rejonu Bliskiego Wschodu - przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ.

Dwa Boeingi 737 Sił Powietrznych - używane na co dzień do wożenia VIP-ów - wystartowały dziś rano z Polski, aby wesprzeć działania związane z ewakuacją polskich obywateli z rejonu Bliskiego Wschodu. Samoloty udały się do Rijadu - stolicy Arabii Saudyjskiej.

O powrocie pierwszego z nich poinformowało wieczorem Dowództwo Operacyjne RSZ na portalu X.

O godz. 20.16 wylądował pierwszy z dwóch samolotów wojskowych wracających z Rijadu (Arabia Saudyjska), realizujących kolejną misję w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód. Na ich pokładach do kraju wraca dzisiaj 106 pasażerów ewakuowanych z rejonu Bliskiego Wschodu

Jak dodano, osoby wymagające specjalistycznej pomocy medycznej zostaną przetransportowane do wskazanych szpitali, gdzie otrzymają niezbędną opiekę.

Działania realizowane są w ścisłej współpracy instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli RP, a sytuacja w rejonie operacji jest na bieżąco monitorowana. Wojsko Polskie pozostaje w gotowości do niesienia pomocy obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej – wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna

Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu

Wojsko bierze udział w ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu w ramach kontyngentu zagranicznego Bliski Wschód, utworzonego decyzją prezydenta Karola Nawrockiego na wniosek premiera Donalda Tuska. Całością działań dowodzi Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, natomiast siły i środki do operacji zostały wystawione przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

