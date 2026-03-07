Jaka pogoda na najbliższe dni? Noc przyniesie trudne warunki na drogach. W całej Polsce "możliwe są silne zamglenia"

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Na zdjęciu termometr / autor: pixabay.com
Na zdjęciu termometr / autor: pixabay.com

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o prognozach pogodowych na najbliższe dni. Będzie słonecznie i bez opadów, temperatura do 18 stopni C. Dziś w nocy możliwe zamglenia w całej Polsce.

Dziś w całym kraju będzie pogodnie, jedynie na północy z upływem dnia pojawiać się może większe zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie 18 st. C na południowym zachodzie, zimniej nieco będzie na północnym wschodzie, gdzie termometry wskażą od 9 do 10 st. C.

W nocy z 07 na 08 marca br., zachmurzenie będzie duże i umiarkowane, we wschodniej części kraju małe. Tam pojawić się mogą również spadki temperatury do około minus 5 st. C. W centrum temperatura wyniesie od minus 1 do minus 3 st. C, natomiast najcieplej będzie na zachodnich krańcach kraju - od 1 do 2 st. C.

W całym kraju nocą możliwe są silne zamglenia, a nad ranem, gdzieniegdzie, krótkotrwałe, lokalne mgły

— podał synoptyk Przemysław Makarewicz.

Prognoza pogody na przyszły tydzień

Jutro we wschodniej części kraju będzie słonecznie i bezchmurnie, z kolei na zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 do 16 st. C na krańcach południowo-zachodnich, najchłodniej na Suwalszczyźnie, gdzie termometry wskażą od 10 st. C.

W nocy z 08 na 09 marca br., zachmurzenie małe lub bezchmurne, jedynie na zachodzie okresami umiarkowane lub duże. W całym kraju lokalnie możliwe są spadki temperatury poniżej zera. Na zachodzie i południowym zachodzie od 1 do 2 st. C, chłodniej na wschodzie Polski, gdzie temperatura wyniesie od minus 3 do minus 4 st. C. Miejscami w całym kraju pojawić się mogą silne zamglenia.

Według synoptyka IMGW, w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się temperatur podobnych do tych weekendowych. Temperatury maksymalne w dzień oscylować mają od 16 do 18 st. C. Jedynym odstępstwem będą przelotne opady deszczu, które pojawić się mogą szczególnie na północnym zachodzie, północy i południu kraju.

Adam Bąkowski/PAP

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

