Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o prognozach pogodowych na najbliższe dni. Będzie słonecznie i bez opadów, temperatura do 18 stopni C. Dziś w nocy możliwe zamglenia w całej Polsce.
Dziś w całym kraju będzie pogodnie, jedynie na północy z upływem dnia pojawiać się może większe zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie 18 st. C na południowym zachodzie, zimniej nieco będzie na północnym wschodzie, gdzie termometry wskażą od 9 do 10 st. C.
W nocy z 07 na 08 marca br., zachmurzenie będzie duże i umiarkowane, we wschodniej części kraju małe. Tam pojawić się mogą również spadki temperatury do około minus 5 st. C. W centrum temperatura wyniesie od minus 1 do minus 3 st. C, natomiast najcieplej będzie na zachodnich krańcach kraju - od 1 do 2 st. C.
W całym kraju nocą możliwe są silne zamglenia, a nad ranem, gdzieniegdzie, krótkotrwałe, lokalne mgły
— podał synoptyk Przemysław Makarewicz.
Prognoza pogody na przyszły tydzień
Jutro we wschodniej części kraju będzie słonecznie i bezchmurnie, z kolei na zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 do 16 st. C na krańcach południowo-zachodnich, najchłodniej na Suwalszczyźnie, gdzie termometry wskażą od 10 st. C.
W nocy z 08 na 09 marca br., zachmurzenie małe lub bezchmurne, jedynie na zachodzie okresami umiarkowane lub duże. W całym kraju lokalnie możliwe są spadki temperatury poniżej zera. Na zachodzie i południowym zachodzie od 1 do 2 st. C, chłodniej na wschodzie Polski, gdzie temperatura wyniesie od minus 3 do minus 4 st. C. Miejscami w całym kraju pojawić się mogą silne zamglenia.
Według synoptyka IMGW, w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się temperatur podobnych do tych weekendowych. Temperatury maksymalne w dzień oscylować mają od 16 do 18 st. C. Jedynym odstępstwem będą przelotne opady deszczu, które pojawić się mogą szczególnie na północnym zachodzie, północy i południu kraju.
Adam Bąkowski/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/754885-jaka-pogoda-na-nastepne-dni-piekne-slonce-ale-i-grozne-mgly
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.