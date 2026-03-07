Dwaj młodzi mężczyźni, którzy korzystali z dronów na terenie ogrodów Uniwersytetu Warszawskiego, usłyszało zarzuty. Naruszyli bowiem obowiązujący w tym rejonie miasta zakaz lotów - przekazała Komenda Stołeczna Policji.
Złamali zakaz w tym rejonie miasta
Asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji poinformował, iż w czwartek około godziny 14.40 na terenie ogrodów na tyłach Uniwersytetu Warszawskiego dwóch mężczyzn w wieku 19 i 20 lat, obywateli Polski, korzystało z małych dronów, naruszając tym samym obowiązujący w tym rejonie miasta zakaz.
Mężczyźni zostali zatrzymani, a drony zostały zabezpieczone. Postępowanie zostało wszczęte w kierunku artykułu 212 ustawy Prawo lotnicze
— wyjaśnił policjant.
Kara do pięciu lat więzienia
Artykuł ten przewiduje odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów o ruchu lotniczym, w tym nieuprawniony lot dronem w strefie zastrzeżonej. Grozi za to kara pozbawienia wolności do pięciu lat.
Jak dodał Sobótka, zatrzymani usłyszeli zarzuty i zostali zwolnieni po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności procesowych, a sprawę skierowano na drogę sądową.
Loty w rejonie pałacu prezydenckiego
Z relacji mężczyzn wynikało, że nie zdawali sobie sprawy, że korzystanie z takich urządzeń w tej części centrum miasta jest zakazane i wiąże się z jakąkolwiek odpowiedzialnością karną
— przekazał. Dodał, że były to amatorskie drony.
O sprawie informowało w sobotę Radio Zet. Jak poinformowało, służby analizowały trasy lotów zabezpieczonych dronów. Odbywały się w rejonie pałacu prezydenckiego i Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w których to obowiązuje strefa zakazu lotów SOP.
