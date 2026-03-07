Puścili drony w okolicy pałacu prezydenckiego i BBN. Policja zatrzymała dwóch młodych mężczyzn. Grozi im do pięciu lat więzienia

Dwaj młodzi mężczyźni, którzy korzystali z dronów na terenie ogrodów Uniwersytetu Warszawskiego, usłyszało zarzuty. Naruszyli bowiem obowiązujący w tym rejonie miasta zakaz lotów - przekazała Komenda Stołeczna Policji.

Złamali zakaz w tym rejonie miasta

Asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji poinformował, iż w czwartek około godziny 14.40 na terenie ogrodów na tyłach Uniwersytetu Warszawskiego dwóch mężczyzn w wieku 19 i 20 lat, obywateli Polski, korzystało z małych dronów, naruszając tym samym obowiązujący w tym rejonie miasta zakaz.

Mężczyźni zostali zatrzymani, a drony zostały zabezpieczone. Postępowanie zostało wszczęte w kierunku artykułu 212 ustawy Prawo lotnicze

— wyjaśnił policjant.

Kara do pięciu lat więzienia

Artykuł ten przewiduje odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów o ruchu lotniczym, w tym nieuprawniony lot dronem w strefie zastrzeżonej. Grozi za to kara pozbawienia wolności do pięciu lat.

Jak dodał Sobótka, zatrzymani usłyszeli zarzuty i zostali zwolnieni po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności procesowych, a sprawę skierowano na drogę sądową.

Loty w rejonie pałacu prezydenckiego

Z relacji mężczyzn wynikało, że nie zdawali sobie sprawy, że korzystanie z takich urządzeń w tej części centrum miasta jest zakazane i wiąże się z jakąkolwiek odpowiedzialnością karną

— przekazał. Dodał, że były to amatorskie drony.

O sprawie informowało w sobotę Radio Zet. Jak poinformowało, służby analizowały trasy lotów zabezpieczonych dronów. Odbywały się w rejonie pałacu prezydenckiego i Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w których to obowiązuje strefa zakazu lotów SOP.

Oprac. SC/PAP

