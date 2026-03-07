„Uwaga. W związku z atakami rakietowymi Federacji Rosyjskiej, wykonującej uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej” - przekazało z samego rana Dowództwo Operacyjne RSZ. Po upływie zaledwie 17 minut DORSZ podało, że operacja została już zakończona.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów
— podało o godz. 4:13 DORSZ.
Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji
— dodało.
Zakończenie operowania lotnictwa
Po zaledwie 17 minutach DORSZ poinformowało, że operacja została już zakończona.
Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami rakietowymi Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej
— przekazało DORSZ.
Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP. Wojsko Polskie, zgodnie z założeniami operacji Wschodnia Zorza, na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej
— dodało na koniec Dowództwo Operacyjne RSZ.
https://wpolityce.pl/kraj/754854-poderwano-polskie-mysliwce-w-zwiazku-z-atakiem-rosji-na-ukraine
