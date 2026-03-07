Poderwano polskie myśliwce w związku z atakiem Rosji na Ukrainę! "Działania te mają charakter prewencyjny"

Uwaga. W związku z atakami rakietowymi Federacji Rosyjskiej, wykonującej uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej” - przekazało z samego rana Dowództwo Operacyjne RSZ. Po upływie zaledwie 17 minut DORSZ podało, że operacja została już zakończona.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów

— podało o godz. 4:13 DORSZ.

Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji

— dodało.

Zakończenie operowania lotnictwa

Po zaledwie 17 minutach DORSZ poinformowało, że operacja została już zakończona.

Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami rakietowymi Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej

— przekazało DORSZ.

Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP. Wojsko Polskie, zgodnie z założeniami operacji Wschodnia Zorza, na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej

— dodało na koniec Dowództwo Operacyjne RSZ.

Adam Stankiewicz/X

