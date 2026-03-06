„Brutalne skatowanie mieszkanki naszego miasta to nie był incydent. To był bezpośredni skutek polityki rządu, który od lat otwiera drzwi masowej migracji bez żadnej kontroli” - powiedziała Magdalena Wierzbowska, działaczka Ruchu Narodowego w Kutnie. Podczas konferencji działacze kutnowskiej Konfederacji mówili o sprawie brutalnego pobicia pani Anny, mieszkanki tego miasta. Wstrząsającą historię dokładnie opisywał wczoraj reporter Telewizji wPolsce24 Stanisław Pyrzanowski.
W centrum Kutna 28-letni imigrant z Kolumbii brutalnie pobił 49-letnią mieszkankę tego miasta. Napastnik złamał pani Annie rękę, nos i spowodował wiele innych obrażeń. Wstrząsający materiał na ten temat pokazała wczoraj Telewizja wPolsce24.
Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy przypadek ataku migranta na Polaka na terytorium Polski.
CZYTAJ TAKŻE:
-Kolumbijski imigrant brutalnie pobił kobietę w centrum Kutna. „Dziś ofiarą padła moja mama. Jutro może to spotkać każdego z nas
-PILNE! Nie żyje 24-latka z Torunia brutalnie pobita i zgwałcona przez migranta z Wenezueli. Walka o jej życie trwała kilkanaście dni
„Oczekujemy realnej ochrony bezpieczeństwa naszych rodzin”
Lokalni działacze Konfederacji i wchodzącego w jej skład Ruchu Narodowego zorganizowali konferencję w Kutnie poświęconą właśnie brutalnej napaści Kolumbijczyka na panią Annę.
Brutalne skatowanie mieszkanki naszego miasta to nie był incydent. To był bezpośredni skutek polityki rządu, który od lat otwiera drzwi masowej migracji bez żadnej kontroli. Jako kobieta jestem głęboko poruszona tym, co się wydarzyło. Każda kobieta ma prawo czuć się bezpiecznie na ulicach swojego miasta. Oczekujemy od państwa i władz realnej ochrony bezpieczeństwa naszych rodzin, naszych dzieci
— mówiła Magdalena Wierzbowska, działaczka RN.
Z kolei Mariusz Wierzbowski, pełnomocnik RN powiatu kutnowskiego zwrócił uwagę na alarmujące dane na temat działań rządu w kwestii bezpieczeństwa naszych granic.
Działania rządu w kwestii naszego bezpieczeństwa są bardzo złe. Brak kontroli i wpuszczenie migrantów bez weryfikacji. Rząd konsekwentnie blokuje lub osłabia Straż Graniczną. Skutkiem tego granice są nieszczelne, wpuszczani są ludzie bez dokładnej kontroli dokumentów lub bez sprawdzenia przeszłości kryminalnej. Taka sama sytuacja tyczy się migrantów z południowej Afryki, także Azji. Nawet po wyrokach sądowych osoby nie są deportowane. Procedury azylowe ciągną się latami, a sprawcy przestępstw, niestety, żyją na nasz koszt
— powiedział.
Rząd zgodził się na pakiet unijny, mimo że 70-80 proc. Polaków według wszystkich sondaży jest przeciw masowej migracji. Na chwilę obecną Polska na rok została zawieszona w pakcie, jednak nawet bez przymusowej relokacji mamy w Polsce problem z imigrantami oraz przestępczością. Według policyjnych statystyk za 2025 r., ponad 17,5 tys. cudzoziemców popełniło w Polsce ponad 28 tys. przestępstw i z roku na rok te statystyki rosną. Najwięcej przestępców pochodzi z Ukrainy, Gruzji, Kolumbii, gdzie liczba Kolumbijczyków wzrosła ze 127 do 324 sprawców
— zwrócił uwagę.
Wierzbowski podkreślił, że tak małe miasta jak Kutno nie dostają dodatkowych środków na bezpieczeństwo mieszkańców. Tego samego nie można powiedzieć o środkach przeznaczanych przez rządzących na pomoc migrantom.
Postulaty Konfederacji
Prezes RN w województwie łódzkim Kamil Mroczek przypomniał z kolei propozycje Konfederacji z lipca 2023 r.
My jako Konfederacja od początku sprzeciwiamy się masowej migracji, zarówno legalnej, jak i nielegalnej. W wielu przypadkach również legalni migranci są zarzewiem różnych przestępstw, pobić itd. Chcemy, aby Polki, Polacy, dzieci, czuli się bezpieczni. Już w lipcu 2023 r. Konfederacja przedstawiła 12 punktów, które według nas pomogą w walce z imigracją i przestępczością, którą widzimy chociażby teraz na zachodzie Europy
— powiedział.
Przypomniał kilka postulatów z lipca 2023 r., które warto byłoby stosować także i dziś.
Limit napływu migrantów – Nie może być tak, że tylu imigrantów z krajów o wysokim ryzyku przestępczości przyjeżdża do Polski za pracą, wydawane są im wizy, a później kończy się tak jak w Toruniu czy Kutnie
— wskazał Mroczek.
Dekoncentracja imigracji – wprowadzenie maksymalnych pułapów migracyjnych do jednostek samorządu terytorialnego
— dodał.
Ściślejsza weryfikacja imigrantów. I zasada „zero tolerancji” – jeśli ktoś łamie prawo w Polsce, powinno się go natychmiast deportować, aby nie był utrzymywany na koszt polskich podatnikow
— podkreślił działacz.
Jeśli rządzący mówią, że brakuje nam rąk do pracy, to niech wesprą powroty Polakow z Zachodu oraz repatriacje Polaków
— ocenił.
Wniosek do Komendy Powiatowej Policji
Kamil Mroczek podkreślił, że Konfederacja nie poprzestanie na samej konferencji.
Składamy wniosek o dostęp do informacji publicznej do Komendy Powiatowej Policji w Kutnie o podanie danych statystycznych, jak wygląda przestępczość cudzoziemców na terenie powiatu kutnowskiego w porównaniu do przestępczości Polaków. Chcemy ocenić, czy ta przestępczość z roku na rok wzrasta, czy jest stabilna
— zaznaczył.
Jeszcze raz chciałbym jasno i stanowczo podkreślić: nie dla masowej imigracji do Polski, nie dla imigracji do Polski z krajow o wysokim ryzyku przestępczości. Chcemy móc swobodnie wychodzić na polskie ulice, czuć się bezpiecznie we własnym kraju
— podsumował.
kutno.net/Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/754823-konfederacja-o-pobiciu-kobiety-w-kutnie-jest-wniosek
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.