Działacz opozycji z czasów PRL, polityk i samorządowiec Czesław Nowak oraz artysta rzeźbiarz, prof. Stanisław Radwański zostali odznaczeni przez prezydenta Karola Nawrockiego Orderem Orła Białego. „Dzisiaj pokazujemy panów jako tych, z których Polska jest dumna i których Polska chce pokazać tym, którzy będą dla Polski żyć i pracować” - powiedział prezydent Nawrocki. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Adam Koperkiewicz, a Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski prof. Marcin Gruchała.
Prezydent Nawrocki wręczył podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim dwa najstarsze i najważniejsze cywilne odznaczenia państwowe: Ordery Orła Białego i Ordery Odrodzenia Polski. W swoim przemówieniu przypomniał, że Order Orła Białego jest jednym z najstarszych i najszlachetniejszych odznaczeń państwowych w Europie.
Order Orła Białego jest symboliczną drogą, przejściem pomiędzy I, II i III RP. To jedno z najstarszych i najszlachetniejszych w Europie odznaczeń państwowych. Order Odrodzenia Polski ma tę szczególną zaletę, że jest przecież orderem, który rodził się z Polską wolnością po 1918 r. (…) Wszyscy możemy być dzisiaj przekonani, że w Pałacu Prezydenckim spotykają się ludzie wybitni i wyjątkowi
— podkreślił.
Jesteśmy zobowiązani, a ja szczególnie jako prezydent Polski, aby wskazać kompasy wartości, światło, wzory, wskazać tych ludzi, którzy mają być wzorem wartości, postępowania i życiorysów dla kolejnych pokoleń Polaków
— powiedział.
Dzisiaj pokazujemy panów jako tych, z których Polska jest dumna i których Polska chce pokazać tym, którzy będą dla Polski żyć i pracować
— podkreślił.
Mam głębokie przekonanie, że państwa życiorysy i te dzisiejsze odznaczenia są także spłatą pewnego zobowiązania wobec pokoleń, które chciały polskiej wolności, niepodległości. Jako prezydent Polski dzięki Wam, waszemu życiu, waszym osiągnięciom, mogę zameldować wszystkim pokoleniom, które były przed nami, że oto Polska swoją suwerenność, wolność, niepodległość wykorzystała doskonale, bo jesteście Wy i budujemy naszą odpowiedzialność wokół teraźniejszości i wokół przyszłości
— powiedział.
Karol Nawrocki podkreślił podczas uroczystości wręczenia orderów, że patrząc na życiorys Czesława Nowaka widzi „niezwykłą konsekwencję w służeniu polskiej wolności i polskiej solidarności”. Jak podkreślił, Czesław Nowak uczestniczył w protestach robotników w grudniu 1970 r., był jednym z założycieli „Solidarności” oraz organizował strajk po wprowadzeniu stanu wojennego. Jak dodał, z to zapłacił tak ciężką cenę w latach 80., ponieważ był „aresztowany, skazywany przez komunistów”.
Po roku 1989 Czesław Nowak brał odpowiedzialność za Rzeczpospolitą Polską jako działacz społeczny i jako polityk, aby w końcu założyć Stowarzyszenie „Godność”, które przywraca godność więźniom i osobom represjonowanym przez system komunistyczny
— podkreślił Nawrocki.
Prezydent mówiąc o Stanisławie Radwańskim prezydent zauważył, że jest on rzeźbiarzem i plastykiem światowej klasy.
Chcę podkreślić to, że jest pan dzisiaj wzorem i dowodem tego, że można tak pięknie oddawać artystyczny uniwersalizm i w Europie, i na świecie za sprawą wielu wystaw i wielu inicjatyw, a jednocześnie w sercu być tak głęboko Polakiem i mówić o dumie z polskich wartości i z polskiej tożsamości
— powiedział Nawrocki, zwracając się do odznaczonego artysty.
Podkreślił, że „dziełem życia” Radwańskiego jest Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny w bazylice św. Brygidy w Gdańsku. Dodał, że w twórczość artysty „wpleciona jest cała polska droga do wolności, do niepodległości, polska tożsamość, polskie symbole”.
Czesław Nowak został odznaczony Orderem Orła Białego za zasługi dla RP, w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową, publiczną i społeczną.
Stanisław Radwański został odznaczony Orderem Orła Białego za zasługi dla polskiej kultury i sztuki, za osiągnięcia w działalności artystycznej i twórczej oraz wkład w rozwój szkolnictwa artystycznego.
Prezydent odznaczył Adama Koperkiewicza Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historycznego dziedzictwa Polski oraz za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej.
Prezydent wręczył też Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski prof. Marcinowi Gruchale za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/754803-czeslaw-nowak-i-prof-stanislaw-radwanski-z-orderem-orla-bialego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.