WIDEO, ZDJĘCIA

Pierwsza grupa Polaków ewakuowanych z Bliskiego Wschodu dotarła do Polski. 109 osób przyleciało wojskowym transportem

  • Kraj
  • opublikowano:
Jeden z samolotów Sił Powietrznych RP z Polakami ewakuowanymi z Bliskiego Wschodu po wylądowaniu na lotnisku Okęcie w Warszawie / autor: PAP/Leszek Szymański
Jeden z samolotów Sił Powietrznych RP z Polakami ewakuowanymi z Bliskiego Wschodu po wylądowaniu na lotnisku Okęcie w Warszawie / autor: PAP/Leszek Szymański

Pierwsza grupa rodaków ewakuowanych wojskowym transportem lotniczym z rejonu Bliskiego Wschodu dotarła dziś nad ranem do Polski - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Zadeklarowało, że jest gotowe do dalszych działań związanych z ewakuacją Polaków.

Po godz. 03.00 samoloty B737 Sił Powietrznych RP bezpiecznie przetransportowały do kraju 109 osób. Działalność Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód koordynowało Dowództwo Operacyjne RSZ, a siły i środki wydzieliło Dowództwo Generalne RSZ

— podało Dowództwo na portalu X.

Podkreśliło, że realizacja ewakuacji była możliwa dzięki współpracy Wojska Polskiego z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, Premierem, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.

Wojsko Polskie po raz kolejny potwierdziło swój profesjonalizm i gotowość do niesienia pomocy obywatelom

— napisano.

Wojsko Polskie pozostaje w gotowości do realizacji kolejnych zadań związanych z ewakuacją obywateli RP, a sytuacja w rejonie jest na bieżąco monitorowana

— zadeklarowało Dowództwo Operacyjne RSZ w kolejnym wpisie na X.

Wyruszyli wczoraj o 5:40, a przylecieli dziś po 03:00. Z Dubaju przejechali autokarami do Maskatu w Omanie, skąd w ramach transportu medycznego wrócili dwoma samolotami Sił Powietrznych. Wszystko odbyło się pod niezawodną opieką pracowników polskich placówek Ambasady RP w Abu Zabi i Ambasady RP w Rijadzie, przy wsparciu Dowództwa Operacyjnego RSZ oraz władz ZEA i Omanu. Dziękujemy!

— napisało na X MSZ…

Chwaląc się ponad miarę, choć pamiętamy doskonale pierwsze reakcje resortu i liczne relacje obywateli RP nt. komunikacji z polskimi konsulatami.

PRZYPOMINAMY: Brak refleksji rzecznika MSZ po ataku na TV wPolsce24! Wewiór: Nie żałuję swoich słów. Możemy umówić się, by porozmawiać o języku

CZYTAJ TAKŻE:

Masowa ucieczka z Bliskiego Wschodu. MSZ podało dane o ewakuowanych. „Do wczoraj do Polski przyleciało 11 samolotów”

Wojsko Polskie ewakuuje Polaków z Bliskiego Wschodu. Szef MON odsłania kulisy akcji. Wiemy, kto dowodzi

Rychło w czas… Rząd wziął się do pracy w kwestii uwięzionych na Bliskim Wschodzie Polaków. „Z Dubaju wyruszyły 3 autokary”_

Wczoraj szydził, dzisiaj działa. Co się zmieniło? Sikorski prowadzi rozmowy ws. ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu

Adam Kacprzak/PAP/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych