Pierwsza grupa rodaków ewakuowanych wojskowym transportem lotniczym z rejonu Bliskiego Wschodu dotarła dziś nad ranem do Polski - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Zadeklarowało, że jest gotowe do dalszych działań związanych z ewakuacją Polaków.
Po godz. 03.00 samoloty B737 Sił Powietrznych RP bezpiecznie przetransportowały do kraju 109 osób. Działalność Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód koordynowało Dowództwo Operacyjne RSZ, a siły i środki wydzieliło Dowództwo Generalne RSZ
— podało Dowództwo na portalu X.
Podkreśliło, że realizacja ewakuacji była możliwa dzięki współpracy Wojska Polskiego z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, Premierem, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.
Wojsko Polskie po raz kolejny potwierdziło swój profesjonalizm i gotowość do niesienia pomocy obywatelom
— napisano.
Wojsko Polskie pozostaje w gotowości do realizacji kolejnych zadań związanych z ewakuacją obywateli RP, a sytuacja w rejonie jest na bieżąco monitorowana
— zadeklarowało Dowództwo Operacyjne RSZ w kolejnym wpisie na X.
Wyruszyli wczoraj o 5:40, a przylecieli dziś po 03:00. Z Dubaju przejechali autokarami do Maskatu w Omanie, skąd w ramach transportu medycznego wrócili dwoma samolotami Sił Powietrznych. Wszystko odbyło się pod niezawodną opieką pracowników polskich placówek Ambasady RP w Abu Zabi i Ambasady RP w Rijadzie, przy wsparciu Dowództwa Operacyjnego RSZ oraz władz ZEA i Omanu. Dziękujemy!
— napisało na X MSZ…
Chwaląc się ponad miarę, choć pamiętamy doskonale pierwsze reakcje resortu i liczne relacje obywateli RP nt. komunikacji z polskimi konsulatami.
Adam Kacprzak/PAP/X
