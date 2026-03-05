CBA wkroczyło do Urzędu Miasta we Wrocławiu! W tle nieprawidłowości w komunalnej spółce. "Trwa zabezpieczanie dokumentacji"

Kolejne problemy w urzędzie Jacka Sutryka. Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do wrocławskiego magistratu oraz kilkunastu innych lokalizacji. „Trwa zabezpieczanie dokumentacji i nośników pamięci m.in. w Urzędzie Miasta Wrocław i komunalnej spółce Ekosystem” - poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński na portalu X.

O przeszukaniach Dobrzyński poinformował dziś na platformie X.

Dzisiaj od rana na polecenie katowickiego wydziału zamiejscowego PK agenci CBA prowadzą przeszukania w kilkunastu lokalizacjach między innymi na terenie Wrocławia i ościennych powiatów. Trwa zabezpieczanie dokumentacji i nośników pamięci m.in. w Urzędzie Miasta Wrocław i komunalnej spółce Ekosystem

— napisał Dobrzyński.

Dodał, że śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez urzędników w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Wrocławia.

