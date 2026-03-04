Czy to jest opieszałość i szczególarstwo sędziego, czy raczej działanie celowe? „Znany społecznik z Torunia oskarżony jest o znęcanie się nad rodziną i gwałt. Jego proces przed Sądem Rejonowym w Toruniu trwa 6 rok!” - napisały „Nowości Dziennik Toruński”. „Sędzia od lat uniemożliwia mi obronę klienta i dlatego w lutym zawiadomiłem o wszystkim prokuraturę - mówi dziennikarzom adwokat. Według przedstawionych informacji prokuratura podjęła w sprawie sędziego stosowne dochodzenie.
W czasie wybuchu wojny na Ukrainie mężczyzna aktywnie pomagał uchodźcom, a nawet jeździł z tą pomocą za wschodnią granicę. Jego aktywność jest w Toruniu znana i doceniana, także przez wojewodę. Przed 6 laty Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum Zachód postawiła mu zarzuty dotyczące znęcenia się nad osobami najbliższymi: żoną (prawniczką) i dziećmi. Proces przed Sądem Rejonowym w Toruniu toczy się już bardzo długo, ale to nie sama jego przewlekłość skłoniła w lutym br. obrońcę społecznika do podjęcia interwencji w prokuraturze. Pięć wniosków o wyłączenie sędziego zostało odrzuconych.
Skandalem jest to, że kolejny już rok sędzia uniemożliwia mi obronę klienta, odmawiając dostępu do dowodów z akt sprawy. Pięć razy wnosiłem o wyłączenie tego sędziego. Bezskutecznie
— mówi dziennikarzom adwokat Przemysław Kwaśniewski. W jego ocenie chodzi o nagrania, które przemawiają na korzyść społecznika i są przeciwko jego żonie. Mężczyzna nigdy się do winy nie przyznał, ponieważ uważa, że stał się ofiarą rodzinnego spisku.
6 lat procesu
W lutym tego roku mec. Przemysław Kwaśniewski skierował do Prokuratury Okręgowej w Toruniu wniosek o objęcie sprawy nadzorem. Przygotował także listę zarzutów wobec sędziego, w której na pierwszym miejscu znajduje się utrudnianie mu dostępu do materiałów dowodowych ze sprawy.
Wskazał także na nierówne traktowanie stron, bo w jego ocenie sędzia ma znacznie lepiej traktować adwokata żony jego klienta.
Z uwagi na treść wniosku adwokata Przemysława Kwaśniewskiego (podejrzenie przekroczenia uprawnień / niedopełnienia obowiązków przez sędziego referenta) wniosek ten potraktowano jako zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, któremu nadano bieg
— mówi „Nowościom” prokurator Izabela Oliver, rzecznik Prokuratury Okręgowej.
Według informacji mec. Kwaśniewskiego, jego wniosek został przekazany także do Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód, a zatem do jednostki, która oskarża jego klienta w trwającym szósty rok procesie.
Co na to prezes sądu?
Prezes Sądu Rejonowego w Toruniu sędzia Jędrzej Czerwiński potwierdził dziennikarzom, że obrońca oskarżonego pięciokrotnie składał wnioski o wyłączenie sędziego referenta, a 17 lutego wpłynął kolejny, szósty wniosek. W jego ocenie wnioski były niezasadne a sprawa jest prowadzona prrawidłowo.
Sprawa ta wpłynęła do tutejszego VIII Wydziału Karnego w dniu 5.10.2020 roku. Pierwszy termin rozprawy wyznaczono na 24.11.2020 roku. Sprawa prowadzona jest z wyłączeniem jawności, terminy rozprawy wyznaczane są regularnie
— zapewnia „Nowości” prezes Jędrzej Czerwiński.
Następny termin rozprawy został wyznaczony na 19 marca 2026 r.
