Instytut Pamięci Narodowej domaga się ukarania sprawców aktu wandalizmu na Kopcu Powstania Warszawskiego. Nieznani sprawcy wyłamali ok. dziesięciu krzyży upamiętniających bohaterów podziemia niepodległościowego i porzucili je w zaroślach; zniszczone zostały również tabliczki informacyjne.
IPN poinformował w komunikacie, że do zdarzenia doszło w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Nieznani sprawcy usunęli ok. dziesięciu krzyży upamiętniających bohaterów podziemia niepodległościowego i porzucili je w zaroślach. Zniszczone zostały również tabliczki informacyjne ufundowane przez mieszkańców oraz kibiców piłkarskich. Instytut Pamięci Narodowej domaga się ukarania sprawców tego aktu wandalizmu
— podkreślono.
Krzyże były na Kopcu od 2004 r.
Instytut przypomina, że drewniane krzyże pojawiły się na Kopcu Powstania Warszawskiego w 2004 r.
Zostały jednak usunięte przez władze Warszawy w trakcie modernizacji rozpoczętej w 2021 r. Społecznicy odnaleźli je w magazynie zarządu zieleni miejskiej. Pod koniec lipca ubiegłego roku dzięki staraniom mieszkańców, kombatantów i harcerzy krzyże wróciły na kopiec. Teraz ponownie stały się celem aktów barbarzyństwa
— czytamy.
Jak oceniono, „niestety, w ostatnim czasie jesteśmy świadkami różnych ataków na polską pamięć i symbole narodowe”.
Na początku lutego tego roku doszło do dewastacji pomnika Armii Krajowej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie
— zwrócono uwagę.
Kopiec Powstania Warszawskiego
Kopiec Powstania Warszawskiego został usypany z gruzów zniszczonej Warszawy. Przez wiele dziesięcioleci był zaniedbany i zapomniany.
Dopiero w 2004 r., kiedy prezydentem stolicy był Lech Kaczyński, nadano mu oficjalną nazwę, a na jego szczycie umieszczono kilkumetrowej wielkości symbol Polski Walczącej z datą 1944.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
