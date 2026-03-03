Zbezczeszczone Krzyże na Kopcu Powstania Warszawskiego. IPN chce ukarania sprawców. "Stały się celem aktów barbarzyństwa"

  • Kraj
  • opublikowano:
Kopiec Powstania Warszawskiego. Na mniejszym zdjęciu: wyłamane Krzyże / autor: Fratria/Telewizja wPolsce24
Kopiec Powstania Warszawskiego. Na mniejszym zdjęciu: wyłamane Krzyże / autor: Fratria/Telewizja wPolsce24

Instytut Pamięci Narodowej domaga się ukarania sprawców aktu wandalizmu na Kopcu Powstania Warszawskiego. Nieznani sprawcy wyłamali ok. dziesięciu krzyży upamiętniających bohaterów podziemia niepodległościowego i porzucili je w zaroślach; zniszczone zostały również tabliczki informacyjne.

IPN poinformował w komunikacie, że do zdarzenia doszło w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Nieznani sprawcy usunęli ok. dziesięciu krzyży upamiętniających bohaterów podziemia niepodległościowego i porzucili je w zaroślach. Zniszczone zostały również tabliczki informacyjne ufundowane przez mieszkańców oraz kibiców piłkarskich. Instytut Pamięci Narodowej domaga się ukarania sprawców tego aktu wandalizmu

— podkreślono.

Krzyże były na Kopcu od 2004 r.

Instytut przypomina, że drewniane krzyże pojawiły się na Kopcu Powstania Warszawskiego w 2004 r.

Zostały jednak usunięte przez władze Warszawy w trakcie modernizacji rozpoczętej w 2021 r. Społecznicy odnaleźli je w magazynie zarządu zieleni miejskiej. Pod koniec lipca ubiegłego roku dzięki staraniom mieszkańców, kombatantów i harcerzy krzyże wróciły na kopiec. Teraz ponownie stały się celem aktów barbarzyństwa

— czytamy.

Jak oceniono, „niestety, w ostatnim czasie jesteśmy świadkami różnych ataków na polską pamięć i symbole narodowe”.

Na początku lutego tego roku doszło do dewastacji pomnika Armii Krajowej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

— zwrócono uwagę.

Kopiec Powstania Warszawskiego

Kopiec Powstania Warszawskiego został usypany z gruzów zniszczonej Warszawy. Przez wiele dziesięcioleci był zaniedbany i zapomniany.

Dopiero w 2004 r., kiedy prezydentem stolicy był Lech Kaczyński, nadano mu oficjalną nazwę, a na jego szczycie umieszczono kilkumetrowej wielkości symbol Polski Walczącej z datą 1944.

CZYTAJ TAKŻE:

-Na Kopcu Powstania Warszawskiego znów stanęły krzyże! Czy tym razem urzędnicy Trzaskowskiego ich nie usuną?

-Nieznani sprawcy zbezcześcili krzyże na Kopcu Powstania Warszawskiego. „Czy znak krzyża przeszkadza w Warszawie Trzaskowskiego?”

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych