Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały rejsy do Dubaju do 6 marca, a do Rijadu do 8 marca - poinformował we wtorek rzecznik narodowego przewoźnika Krzysztof Moczulski. Dodał, że połączenia do Tel Awiwu pozostają zawieszone do 18 marca włącznie. Z powodu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie od soboty odwołano 66 rejsów między Warszawą a krajami Zatoki Perskiej i Izraelem. Tylko dziś nie odbędzie się osiem lotów - podało Lotnisko Chopina. Utrudnienia dotyczą m.in. połączeń z Dubajem, Dohą i Tel Awiwem.
Zawieszone loty
Polskie Linie Lotnicze LOT, zgodnie z rekomendacją Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, podjęły decyzję o skasowaniu rejsów do Dubaju do 6 marca. Połączenia do Tel Awiwu pozostają zawieszone do 18 marca włącznie, do Rijadu do 8 marca
— poinformował na platformie X rzecznik prasowy PLL LOT.
Zaznaczył, że służby operacyjne przewoźnika są w bieżącym kontakcie z pasażerami odnośnie zmian rezerwacji.
Przewoźnik o wstrzymaniu lotów na Bliski Wschód poinformował w sobotę. Wczoraj przekazał, że rejsy do Dubaju są odwołane do 4 marca, a do Rijadu - do 8.
Odwołane dziesiątki rejsów
Z powodu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie od soboty odwołano 66 rejsów między Warszawą a krajami Zatoki Perskiej i Izraelem. Tylko dziś nie odbędzie się osiem lotów
— poinformował PAP Piotr Rudzki z Lotniska Chopina. Utrudnienia dotyczą m.in. połączeń z Dubajem, Dohą i Tel Awiwem.
Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) poinformowała, że w regionie występuje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego – zarówno w przestrzeni powietrznej Iranu, jak i w krajach sąsiednich, gdzie znajdują się bazy USA. W związku z tym agencja zaleciła przewoźnikom wstrzymanie lotów do i z Bliskiego Wschodu do 6 marca. Zasadom tym nie podlegają przewoźnicy z poza UE.
Dziś rano na lotnisku w Warszawie wylądował samolot Flydubai. Zapowiadany jest również przylot tego przewoźnika z Dubaju na godz. 19.30. Pozostałe linie nie podjęły jeszcze decyzji o wznowieniu rejsów
— powiedział Rudzki.
Na dziś odwołanych jest osiem rejsów do i z Warszawy na Bliski Wschód. Od początku konfliktu łączna liczba anulowanych operacji wynosi około 66. Na Lotnisku Chopina pozostają trzy samoloty należące do trzech różnych przewoźników, które przyleciały w sobotę i ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie nie mogły odlecieć. Jedna z maszyn, która również parkowała w naszym porcie około godz. 11.15 we wtorek wyleciała rejsem technicznym do ZEA
— dodał.
Zalecenia EASA
Przypomniał, że europejscy przewoźnicy, w tym PLL LOT, stosują się do zaleceń EASA (Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego), która rekomendowała wstrzymanie wszelkich operacji lotniczych w tym rejonie do 6 marca.
Ze względów bezpieczeństwa narodowy przewoźnik przestrzega tych wytycznych. Ograniczenia nie obowiązują w takim samym stopniu linii lotniczych z rejonu Zatoki Perskiej
— wskazał.
Rudzki poinformował ponadto, że władze Lotniska Chopina zdecydowały o nienaliczaniu dodatkowych opłat niż te wynikające z pierwotnej rezerwacji dla pasażerów, którzy pozostawili swoje samochody na parkingach należących do stołecznego portu.
Pasażerowie, którzy pozostawili samochody na parkingach lotniskowych, nie muszą obawiać się dodatkowych opłat. Osoby planujące powrót w sobotę nie poniosą dodatkowych kosztów
— powiedział.
„Każda godzina generuje ogromne koszty”
Pytany o koszty dla branży wywołane przestojami powiedział, że każda taka godzina generuje ogromne koszty zarówno dla lotnisk w regionie – m.in. w Abu Zabi i Dosze – jak i dla samych linii lotniczych.
Przewoźnikom zależy na jak najszybszym wznowieniu operacji, jednak najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo pasażerów. Jeśli warunki nie będą bezpieczne, loty nie będą realizowane
- wyjaśnił rozmówca PAP. Dodał, aby pasażerowie oczekujący na powrót do kraju w pierwszej kolejności kontaktowali się bezpośrednio ze swoimi przewoźnikami, którzy jako pierwsi informują o możliwości wznowienia rejsów.
Wcześniej loty w regionie Bliskiego Wschodu odwołały m.in.: brytyjska linia lotnicza Virgin Atlantic, Air Arabia, Norwegian Air Shuttle (z i do Dubaju), Air France (do i z Tel Awiwu i Bejrutu), holenderska KLM (na linii Amsterdam - Tel Awiw), Wizz Air (połączenia z Izraelem, Dubajem, Abu Zabi i Ammanem; do 7 marca), Lufthansa (połączenia z Tel Awiwem, Bejrutem, Omanem; do 7 marca), Qatar Airways, Turkish Airlines (połączenia z Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem, ZEA, Omanem), Bulgaria Air (połączenia z Tel Awiwem do 2 marca) i Air India do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu.
CZYTAJ TEŻ: Polacy na Bliskim Wschodzie w potrzasku. PLL LOT odwołały rejsy do Rijadu i Dubaju. „Komunikujemy się z naszymi pasażerami”
oprac. SC/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/754564-lot-odwoluje-kolejne-rejsy-do-dubaju-tel-awiwu-i-rijadu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.