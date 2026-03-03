LOT zdecydował o skasowaniu rejsów do Dubaju. Zawieszone są też połączenia z lotniskami w Rijadzie i Tel Awiwie

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
LOT / autor: Fratria
LOT / autor: Fratria

Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały rejsy do Dubaju do 6 marca, a do Rijadu do 8 marca - poinformował we wtorek rzecznik narodowego przewoźnika Krzysztof Moczulski. Dodał, że połączenia do Tel Awiwu pozostają zawieszone do 18 marca włącznie. Z powodu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie od soboty odwołano 66 rejsów między Warszawą a krajami Zatoki Perskiej i Izraelem. Tylko dziś nie odbędzie się osiem lotów - podało Lotnisko Chopina. Utrudnienia dotyczą m.in. połączeń z Dubajem, Dohą i Tel Awiwem.

Zawieszone loty

Polskie Linie Lotnicze LOT, zgodnie z rekomendacją Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, podjęły decyzję o skasowaniu rejsów do Dubaju do 6 marca. Połączenia do Tel Awiwu pozostają zawieszone do 18 marca włącznie, do Rijadu do 8 marca

— poinformował na platformie X rzecznik prasowy PLL LOT.

Zaznaczył, że służby operacyjne przewoźnika są w bieżącym kontakcie z pasażerami odnośnie zmian rezerwacji.

Przewoźnik o wstrzymaniu lotów na Bliski Wschód poinformował w sobotę. Wczoraj przekazał, że rejsy do Dubaju są odwołane do 4 marca, a do Rijadu - do 8.

Odwołane dziesiątki rejsów

Z powodu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie od soboty odwołano 66 rejsów między Warszawą a krajami Zatoki Perskiej i Izraelem. Tylko dziś nie odbędzie się osiem lotów

— poinformował PAP Piotr Rudzki z Lotniska Chopina. Utrudnienia dotyczą m.in. połączeń z Dubajem, Dohą i Tel Awiwem.

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) poinformowała, że w regionie występuje wysokie ryzyko dla lotnictwa cywilnego – zarówno w przestrzeni powietrznej Iranu, jak i w krajach sąsiednich, gdzie znajdują się bazy USA. W związku z tym agencja zaleciła przewoźnikom wstrzymanie lotów do i z Bliskiego Wschodu do 6 marca. Zasadom tym nie podlegają przewoźnicy z poza UE.

Dziś rano na lotnisku w Warszawie wylądował samolot Flydubai. Zapowiadany jest również przylot tego przewoźnika z Dubaju na godz. 19.30. Pozostałe linie nie podjęły jeszcze decyzji o wznowieniu rejsów

— powiedział Rudzki.

Na dziś odwołanych jest osiem rejsów do i z Warszawy na Bliski Wschód. Od początku konfliktu łączna liczba anulowanych operacji wynosi około 66. Na Lotnisku Chopina pozostają trzy samoloty należące do trzech różnych przewoźników, które przyleciały w sobotę i ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie nie mogły odlecieć. Jedna z maszyn, która również parkowała w naszym porcie około godz. 11.15 we wtorek wyleciała rejsem technicznym do ZEA

— dodał.

Zalecenia EASA

Przypomniał, że europejscy przewoźnicy, w tym PLL LOT, stosują się do zaleceń EASA (Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego), która rekomendowała wstrzymanie wszelkich operacji lotniczych w tym rejonie do 6 marca.

Ze względów bezpieczeństwa narodowy przewoźnik przestrzega tych wytycznych. Ograniczenia nie obowiązują w takim samym stopniu linii lotniczych z rejonu Zatoki Perskiej

— wskazał.

Rudzki poinformował ponadto, że władze Lotniska Chopina zdecydowały o nienaliczaniu dodatkowych opłat niż te wynikające z pierwotnej rezerwacji dla pasażerów, którzy pozostawili swoje samochody na parkingach należących do stołecznego portu.

Pasażerowie, którzy pozostawili samochody na parkingach lotniskowych, nie muszą obawiać się dodatkowych opłat. Osoby planujące powrót w sobotę nie poniosą dodatkowych kosztów

— powiedział.

Każda godzina generuje ogromne koszty”

Pytany o koszty dla branży wywołane przestojami powiedział, że każda taka godzina generuje ogromne koszty zarówno dla lotnisk w regionie – m.in. w Abu Zabi i Dosze – jak i dla samych linii lotniczych.

Przewoźnikom zależy na jak najszybszym wznowieniu operacji, jednak najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo pasażerów. Jeśli warunki nie będą bezpieczne, loty nie będą realizowane

  • wyjaśnił rozmówca PAP. Dodał, aby pasażerowie oczekujący na powrót do kraju w pierwszej kolejności kontaktowali się bezpośrednio ze swoimi przewoźnikami, którzy jako pierwsi informują o możliwości wznowienia rejsów.

Wcześniej loty w regionie Bliskiego Wschodu odwołały m.in.: brytyjska linia lotnicza Virgin Atlantic, Air Arabia, Norwegian Air Shuttle (z i do Dubaju), Air France (do i z Tel Awiwu i Bejrutu), holenderska KLM (na linii Amsterdam - Tel Awiw), Wizz Air (połączenia z Izraelem, Dubajem, Abu Zabi i Ammanem; do 7 marca), Lufthansa (połączenia z Tel Awiwem, Bejrutem, Omanem; do 7 marca), Qatar Airways, Turkish Airlines (połączenia z Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem, ZEA, Omanem), Bulgaria Air (połączenia z Tel Awiwem do 2 marca) i Air India do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu.

CZYTAJ TEŻ: Polacy na Bliskim Wschodzie w potrzasku. PLL LOT odwołały rejsy do Rijadu i Dubaju. „Komunikujemy się z naszymi pasażerami”

oprac. SC/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych