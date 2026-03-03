Na warszawskim lotnisku Chopina wylądował samolot z Dubaju. Z informacji na stronie internetowej portu wynika, że kolejny przylot po godz. 8 z tego kierunku jest odwołany. Z Polakami, którym udało się wrócić z Dubaju rozmawiał reporter telewizji wPolsce24 Maciej Zemła. Pani Agnieszka, z którą rozmawiał dziennikarz przyznała, że w raz z rodziną nie otrzymała żadnej pomocy ze strony państwa polskiego.
Samolot z Dubaju w Warszawie
Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina poinformował PAP, że samolot, który dotarł do Warszawy pochodzi z linii lotniczej Flydubai. Wyjaśnił jednocześnie, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego EASA wydała zalecenie, żeby europejskie linie lotnicze wstrzymały się z operacjami z i do Bliskiego Wschodu do 6 marca, jednak linie z Bliskiego Wschodu - czyli m.in FlyDubai - nie podlegają wytycznym tej agencji. Oznacza to, że samolot który we wtorek wylądował w Warszawie mógł wykonać rejs.
Natomiast to nie jest tak, że te linie (z Bliskiego Wschodu - PAP) masowo uruchamiają teraz rejsy, bo na przykład linia Emirates, która też jest w Dubaju dzisiaj, do nas nie przyleci. To jest decyzja przewoźnika
— dodał.
„Żadnej odpowiedzi, żadnej pomocy”
Zemła w rozmowie z Polkami, które wróciły z Dubaju usłyszał, że próbowały się one skontaktować z polską ambasadą i konsulatem w Abu Zabi.
Do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, czy wrócimy. Było 20 minut na spakowanie się i na lotnisko
— powiedziała p. Agnieszka.
Dopytywana, czy była jakaś pomoc ze strony państwa polskiego, odpowiedziała:
Nie. Tylko flydubai [linie lotnicze - red.]. I oczywiście dostaliśmy informację od hotelu, że się nami zaopiekują i dostaliśmy list od władz, wręcz przyniesiono go nam do pokoju, żebyśmy się nie martwili, bo bezpieczeństwo turystów jest ich priorytetem
— relacjonowała.
Kobieta dodała, że próbowała się skontaktować z polskimi placówkami, ale nie dostała żadnej odpowiedzi.
Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Żadnej pomocy
— przyznała.
kk/PAP/Telewizja wPolsce24
