Protest przedstawicieli szpitali przed resortem zdrowia. "Przez pół roku oczekiwaliśmy działań. Efekt jest odwroty"; "Mamy destabilizację"

Przedstawiciele szpitali powiatowych i samorządów zarzucają Ministerstwu Zdrowia brak sprawczości w reformowaniu szpitalnictwa. / autor: Fratria

Przedstawiciele szpitali powiatowych i samorządów zarzucają Ministerstwu Zdrowia brak sprawczości w reformowaniu szpitalnictwa. Uważają, że konsolidacja odbywa się bez planu, a oszczędności są wprowadzane kosztem pacjentów. MZ przekonuje, że pracuje nad wsparciem transformacji szpitali.

Efekt jest odwrotny”

Przedstawiciele szpitali powiatowych i samorządów zamierzają dzisiaj protestować przed siedzibą resortu zdrowia „w obronie bezpieczeństwa pacjentów i przyszłości szpitali powiatowych”. Organizatorzy - Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali i Związek Powiatów Polskich (ZPP) - domagają się m.in. systemu, który gwarantowałby płynność rozliczeń.

Daliśmy szansę Ministerstwu Zdrowia pod nowym kierownictwem. Przez pół roku oczekiwaliśmy działań związanych z poprawą sytuacji. Efekt jest odwrotny. Nie widzimy sprawczości Ministerstwa Zdrowia

— powiedziała PAP Bernadeta Skóbel ze Związku Powiatów Polskich (ZPP).

Podkreśliła, że MZ nie rozwiązało dotąd kwestii podwyżek pensji minimalnych w ochronie zdrowia, które co roku wchodzą w życie w lipcu, a szpitale nie mają na ten cel wystarczającego finansowania.

Dodała, że MZ nie przygotowało zapowiadanego w lipcu 2024 r. mechanizmu finansowego, który we współpracy z BGK miał wspierać szpitale w realizacji programów naprawczych i transformacji.

Odnosimy wrażenie, że zaciskanie pasa w systemie ochrony zdrowia odbywa się kosztem szpitali i pacjentów szpitalnych

— oceniła Skóbel. Podkreśliła, że szpitale dostają na 2026 r. kontrakty o niższych wartościach w porównaniu do roku 2025, co oznacza, że będą mogły przyjąć mniejszą liczbę pacjentów. Zwróciła uwagę, że część szpitali finansowała podwyżki w ochronie zdrowia z nadwykonań, jednak z zapowiedzi wynika, że NFZ będzie ograniczać finansowanie świadczeń wykonanych ponad limit.

Mamy destabilizację”

Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) Waldemar Malinowski powiedział PAP, że powodem protestu są zapowiadane oszczędności i obniżanie wycen świadczeń.

Zamiast stabilizacji, mamy destabilizację

— podkreślił. Prezes OZPSP zaznaczył, że MZ chce m.in. zlikwidować współczynniki korygujące, w tym dla szpitali powiatowych, które miały rekompensować szpitalom wykonywanie nisko wycenionych świadczeń oraz podwyżek w ochronie zdrowia.

Podkreślił, że reforma szpitalnictwa odbywa się bez planu, czego przykładem są likwidowane porodówki.

Ministerstwo Zdrowia nie ma programu reformy systemu ochrony zdrowia

— powiedział prezes OZPSP.

Protest OZPSP i ZPP przed Ministerstwem Zdrowia poparło prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. NRL podkreśliło, że sytuacja szpitali, zwłaszcza szpitali wykonujących podstawowe świadczenia zdrowotne, systematycznie ulega pogorszeniu. Organizacja zarzuca MZ brak regionalnych planów, celów i osób odpowiedzialnych za planową i racjonalną konsolidację szpitali.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało PAP, że pracuje nad wsparciem transformacji szpitali, m.in. nad mechanizmem pożyczkowym z BGK. Resort zdrowia podkreślił, że nie likwiduje szpitalnictwa, a konsolidacja ma pomóc placówkom w naprawie sytuacji finansowej. Według resortu zdrowia konsolidacja świadczeń przyniesie korzyści pacjentom i będzie to m.in. wyższa jakość leczenia, kompleksowa opieka, krótszy czas oczekiwania oraz lepszy dostęp do nowoczesnej diagnostyki.

W ubiegłym tygodniu minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała o przekazaniu 4 mld zł ze środków resortu do NFZ na rozliczenia za ubiegły rok. Według NFZ pozwoli to na sfinansowanie nadwykonań nielimitowanych za 2025 r.

Ustawa reformująca szpitalnictwo, która weszła w życie we wrześniu ub. roku, daje szpitalom możliwość konsolidacji oraz przeprofilowania oddziałów bez ryzyka utraty kontraktu z NFZ. Reforma zakłada dobrowolność. Przeprofilowanie szpitali ma być finansowane m.in. z Funduszu Medycznego w kwocie 1 mld zł.

MZ chce dostosować system do zmian wymuszonych przez demografię. Według przedstawionej w lipcu 2024 r. koncepcji MZ reformy systemu ochrony zdrowia, szpitale niestabilne finansowo lub niezgodne z mapami świadczeń miały liczyć na celowane środki w ramach „procesów transformacji”, preferencyjne punkty w konkursach na dostosowanie się do „map świadczeń” i zmianę profilu działalności oraz na instrumenty Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

kk/PAP

