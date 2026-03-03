Przedstawiciele szpitali powiatowych i samorządów zarzucają Ministerstwu Zdrowia brak sprawczości w reformowaniu szpitalnictwa. Uważają, że konsolidacja odbywa się bez planu, a oszczędności są wprowadzane kosztem pacjentów. MZ przekonuje, że pracuje nad wsparciem transformacji szpitali.
„Efekt jest odwrotny”
Przedstawiciele szpitali powiatowych i samorządów zamierzają dzisiaj protestować przed siedzibą resortu zdrowia „w obronie bezpieczeństwa pacjentów i przyszłości szpitali powiatowych”. Organizatorzy - Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali i Związek Powiatów Polskich (ZPP) - domagają się m.in. systemu, który gwarantowałby płynność rozliczeń.
Daliśmy szansę Ministerstwu Zdrowia pod nowym kierownictwem. Przez pół roku oczekiwaliśmy działań związanych z poprawą sytuacji. Efekt jest odwrotny. Nie widzimy sprawczości Ministerstwa Zdrowia
— powiedziała PAP Bernadeta Skóbel ze Związku Powiatów Polskich (ZPP).
Podkreśliła, że MZ nie rozwiązało dotąd kwestii podwyżek pensji minimalnych w ochronie zdrowia, które co roku wchodzą w życie w lipcu, a szpitale nie mają na ten cel wystarczającego finansowania.
Dodała, że MZ nie przygotowało zapowiadanego w lipcu 2024 r. mechanizmu finansowego, który we współpracy z BGK miał wspierać szpitale w realizacji programów naprawczych i transformacji.
Odnosimy wrażenie, że zaciskanie pasa w systemie ochrony zdrowia odbywa się kosztem szpitali i pacjentów szpitalnych
— oceniła Skóbel. Podkreśliła, że szpitale dostają na 2026 r. kontrakty o niższych wartościach w porównaniu do roku 2025, co oznacza, że będą mogły przyjąć mniejszą liczbę pacjentów. Zwróciła uwagę, że część szpitali finansowała podwyżki w ochronie zdrowia z nadwykonań, jednak z zapowiedzi wynika, że NFZ będzie ograniczać finansowanie świadczeń wykonanych ponad limit.
„Mamy destabilizację”
Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) Waldemar Malinowski powiedział PAP, że powodem protestu są zapowiadane oszczędności i obniżanie wycen świadczeń.
Zamiast stabilizacji, mamy destabilizację
— podkreślił. Prezes OZPSP zaznaczył, że MZ chce m.in. zlikwidować współczynniki korygujące, w tym dla szpitali powiatowych, które miały rekompensować szpitalom wykonywanie nisko wycenionych świadczeń oraz podwyżek w ochronie zdrowia.
Podkreślił, że reforma szpitalnictwa odbywa się bez planu, czego przykładem są likwidowane porodówki.
Ministerstwo Zdrowia nie ma programu reformy systemu ochrony zdrowia
— powiedział prezes OZPSP.
Protest OZPSP i ZPP przed Ministerstwem Zdrowia poparło prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. NRL podkreśliło, że sytuacja szpitali, zwłaszcza szpitali wykonujących podstawowe świadczenia zdrowotne, systematycznie ulega pogorszeniu. Organizacja zarzuca MZ brak regionalnych planów, celów i osób odpowiedzialnych za planową i racjonalną konsolidację szpitali.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało PAP, że pracuje nad wsparciem transformacji szpitali, m.in. nad mechanizmem pożyczkowym z BGK. Resort zdrowia podkreślił, że nie likwiduje szpitalnictwa, a konsolidacja ma pomóc placówkom w naprawie sytuacji finansowej. Według resortu zdrowia konsolidacja świadczeń przyniesie korzyści pacjentom i będzie to m.in. wyższa jakość leczenia, kompleksowa opieka, krótszy czas oczekiwania oraz lepszy dostęp do nowoczesnej diagnostyki.
W ubiegłym tygodniu minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała o przekazaniu 4 mld zł ze środków resortu do NFZ na rozliczenia za ubiegły rok. Według NFZ pozwoli to na sfinansowanie nadwykonań nielimitowanych za 2025 r.
Ustawa reformująca szpitalnictwo, która weszła w życie we wrześniu ub. roku, daje szpitalom możliwość konsolidacji oraz przeprofilowania oddziałów bez ryzyka utraty kontraktu z NFZ. Reforma zakłada dobrowolność. Przeprofilowanie szpitali ma być finansowane m.in. z Funduszu Medycznego w kwocie 1 mld zł.
MZ chce dostosować system do zmian wymuszonych przez demografię. Według przedstawionej w lipcu 2024 r. koncepcji MZ reformy systemu ochrony zdrowia, szpitale niestabilne finansowo lub niezgodne z mapami świadczeń miały liczyć na celowane środki w ramach „procesów transformacji”, preferencyjne punkty w konkursach na dostosowanie się do „map świadczeń” i zmianę profilu działalności oraz na instrumenty Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
kk/PAP
https://wpolityce.pl/kraj/754534-protest-przedstawicieli-szpitali-przed-resortem-zdrowia
