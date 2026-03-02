Nieznani sprawcy w noc poprzedzającą Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych wyrwali z ziemi ok. 10 krzyży na Kopcu Powstania Warszawskiego. Akt wandalizmu opisał mokotowski radny Radosław Sosnowski. Wyrwano nie tylko krzyże, ale również uszkodzono tabliczki z informacjami o osobach upamiętnionych. „Czy znak krzyża przeszkadza w Warszawie Rafała Trzaskowskiego?” - pyta na portalu X Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu PiS.
Jak podaje Radio Niepokalanów, sprawa budzi ogromne emocje, tym bardziej, że mieszkańcy przez wiele lat walczyli o przywrócenie tych symboli na mapę stolicy.
Na Kopcu Powstania Warszawskiego krzyże stanęły jeszcze w 2004 r., kiedy prezydentem stolicy był śp. Lech Kaczyński. Zniknęły w 2023 r., podczas modernizacji parku Akcji „Burza” w 2023 roku. Jak ujawnili posłowie PiS, symbole były przechowywane na paletach w „blaszaku”
Radny: Celowy charakter dewastacji
Na swoje miejsce krzyże powróciły w 2025 r., dzięki obywatelskiej akcji.
Radosław Dąbrowski, radny dzielnicy Mokotów, ocenia, że dewastacja ma charakter celowy. Wyrwano nie tylko krzyże. Uszkodzone zostały także tabliczki z informacjami o osobach upamiętnionych.
Około 10 z tych krzyży zostało wyrwanych i zrzuconych z kopca. Na szczęście udało się je odnaleźć i wnieść z powrotem. Znak krzyża przeszkadza w Warszawie Rafała Trzaskowskiego. Mamy na to ewidentny dowód
— powiedział Sosnowski Radiu Niepokalanów.
Motywację ideologiczną, w ocenie Sosnowskiego, sugeruje również sam moment ataku – noc poprzedzająca ważne święto państwowe.
„Czy znak krzyża przeszkadza w Warszawie Trzaskowskiego?”
Sprawę skomentował na portalu X Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.
Jak informuje warszawski radny Radosław Sosnowski, w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych ktoś zdewastował Krzyże, ustawione na Kopcu Powstania Warszawskiego. Około 10 krzyży zostało wyrwanych z ziemi i zrzuconych w krzaki, na części z nich zostały uszkodzone tabliczki, które informowały kogo upamiętniają. Czy znak krzyża przeszkadza w Warszawie Rafała Trzaskowskiego? To nie pierwszy raz, gdy dochodzi do dewastacji krzyży na Kopcu
— napisał.
Niedziela.pl/X/Radio Niepokalanów/Joanna Jaszczuk
