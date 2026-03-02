Nieznani sprawcy zbezcześcili krzyże na Kopcu Powstania Warszawskiego. "Czy znak krzyża przeszkadza w Warszawie Trzaskowskiego?"

Nieznani sprawcy w noc poprzedzającą Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych wyrwali z ziemi ok. 10 krzyży na Kopcu Powstania Warszawskiego. Akt wandalizmu opisał mokotowski radny Radosław Sosnowski. Wyrwano nie tylko krzyże, ale również uszkodzono tabliczki z informacjami o osobach upamiętnionych. „Czy znak krzyża przeszkadza w Warszawie Rafała Trzaskowskiego?” - pyta na portalu X Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu PiS.

Jak podaje Radio Niepokalanów, sprawa budzi ogromne emocje, tym bardziej, że mieszkańcy przez wiele lat walczyli o przywrócenie tych symboli na mapę stolicy.

Na Kopcu Powstania Warszawskiego krzyże stanęły jeszcze w 2004 r., kiedy prezydentem stolicy był śp. Lech Kaczyński. Zniknęły w 2023 r., podczas modernizacji parku Akcji „Burza” w 2023 roku. Jak ujawnili posłowie PiS, symbole były przechowywane na paletach w „blaszaku”

Radny: Celowy charakter dewastacji

Na swoje miejsce krzyże powróciły w 2025 r., dzięki obywatelskiej akcji.

Radosław Dąbrowski, radny dzielnicy Mokotów, ocenia, że dewastacja ma charakter celowy. Wyrwano nie tylko krzyże. Uszkodzone zostały także tabliczki z informacjami o osobach upamiętnionych.

Około 10 z tych krzyży zostało wyrwanych i zrzuconych z kopca. Na szczęście udało się je odnaleźć i wnieść z powrotem. Znak krzyża przeszkadza w Warszawie Rafała Trzaskowskiego. Mamy na to ewidentny dowód

— powiedział Sosnowski Radiu Niepokalanów.

Motywację ideologiczną, w ocenie Sosnowskiego, sugeruje również sam moment ataku – noc poprzedzająca ważne święto państwowe.

Czy znak krzyża przeszkadza w Warszawie Trzaskowskiego?”

Sprawę skomentował na portalu X Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.

Jak informuje warszawski radny Radosław Sosnowski, w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych ktoś zdewastował Krzyże, ustawione na Kopcu Powstania Warszawskiego. Około 10 krzyży zostało wyrwanych z ziemi i zrzuconych w krzaki, na części z nich zostały uszkodzone tabliczki, które informowały kogo upamiętniają. Czy znak krzyża przeszkadza w Warszawie Rafała Trzaskowskiego? To nie pierwszy raz, gdy dochodzi do dewastacji krzyży na Kopcu

— napisał.

Podsumowanie

W noc poprzedzającą Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych nieznani sprawcy zdewastowali ok. 10 krzyży na Kopiec Powstania Warszawskiego, wyrywając je z ziemi i uszkadzając tabliczki upamiętniające poległych. Sprawę nagłośnił radny Mokotowa Radosław Sosnowski, który ocenił, że akt miał charakter celowy i mógł być motywowany ideologicznie. Do zdarzenia odniósł się także Mariusz Błaszczak z PiS, sugerując, że to kolejny przypadek niszczenia krzyży w Warszawie rządzonej przez Rafała Trzaskowskiego. Krzyże, pierwotnie ustawione w 2004 r., wróciły na kopiec w 2025 r. po wcześniejszym usunięciu podczas modernizacji terenu.

Niedziela.pl/X/Radio Niepokalanów

