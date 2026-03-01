W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezydent Karol Nawrocki złożył wiązankę kwiatów przy tablicy upamiętniającej por. Franciszka Majewskiego (1919-1948) ps. Słony, która znajduje się na terenie parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku niedaleko Płocka (Mazowieckie).
Urodzony w Bielsku por. Franciszek Majewski był żołnierzem Wojska Polskiego w 1939 r., odznaczonym Krzyżem Walecznych. W czasie II wojny światowej należał do AK, a po jej zakończeniu działał w strukturach niepodległościowego podziemia antykomunistycznego, w Ruchu Oporu AK i w 11. Grupie Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ).
Na tablicy pamiątkowej poświęconej por. Majewskiemu, odsłoniętej w jego rodzinnym mieście w 2013 r., przy której Karol Nawrocki złożył wiązankę kwiatów, widnieją słowa poety Zbigniewa Herberta: „nie dajmy zginąć poległym”. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele płockiego Stowarzyszenia Historycznego im. 11. Grupy Operacyjnej NSZ, pielęgnującego pamięć o Żołnierzach Wyklętych, z którymi prezydent przez chwilę rozmawiał.
Kim był Franciszek Majewski?
Franciszek Majewski od 1938 r. był podoficerem zawodowym w 8. Płockim Pułku Artylerii Lekkiej im. króla Bolesława Krzywoustego. Po wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 r. brał udział w bitwie pod Mławą, gdzie został ranny i dostał się do niewoli niemieckiej. Z uwagi na krytyczny stan zdrowia został zwolniony z obozu jenieckiego wiosną 1940 r. Po chorobie i rekonwalescencji rozpoczął działalność konspiracyjną, najpierw w Polskiej Organizacji Zbrojnej, a od 1942 r. w AK. W 1945 r. został odznaczony Krzyżem Walecznych.
Po wkroczeniu do Polski wojsk radzieckich Majewski wszedł w skład Ruchu Oporu AK. W 1946 r. został awansowany do stopnia porucznika. Rok później dowodził akcją we wsi Chudzynek, w czasie której - jak podaje Stowarzyszenie Historyczne im. 11. Grupy Operacyjnej NSZ - zabito Władysława Rypińskiego ps. Rypa, dowódcę jednego z najbardziej okrutnych „szwadronów śmierci” PPR, skrytobójczo mordujących byłych żołnierzy AK i członków PSL, który „miał na swoim koncie kilkadziesiąt ofiar”. W tym samym 1947 r. podporządkował swój oddział 11. Grupie Operacyjnej NSZ. Podlegały mu patrole bojowe, które przeprowadziły kilkadziesiąt akcji zbrojnych.
26 września 1948 r. w Węgrzynowie pod Sierpcem - obecnie woj. mazowieckie - w zabudowaniach swej narzeczonej Jadwigi Banaszkiewicz, por. Majewski otoczony przez grupę operacyjną UB, MO i KBW, po sześciu godzinach walki, nie chcąc się poddać, popełnił samobójstwo. Miejsce, gdzie został pochowany, nie jest dotąd znane.
11. Grupa Operacyjna NSZ
11. Grupa Operacyjna NSZ była najliczniejszą, liczącą około 250 żołnierzy, a także najlepiej zorganizowaną strukturą podziemia niepodległościowego na Mazowszu płockim. Działała w latach 1946-1949 w powiatach: płockim, płońskim, rypińskim i sierpeckim oraz w części powiatów mławskiego i lipnowskiego.
W 2019 r. Stowarzyszenie Historyczne im. 11. Grupy Operacyjnej NSZ wydało książkę „Działalność oddziału Franciszka Majewskiego ‘Słonego’ w latach 1947-1949”. Autorem opracowania, które powstało w oparciu o materiały archiwalne, jest Paweł Felczak, historyk, nauczyciel tego przedmiotu w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Płocku, zarazem prezes Stowarzyszenia upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony przez Sejm w 2011 r. Obchodzony jest każdego roku 1 marca, przypominając, że tego dnia w 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, rozstrzelanych zostało siedmiu członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, w tym kierujący organizacją ppłk Łukasz Ciepliński (1913-1951) ps. Pług. W tym roku mija 75. lat od tego wydarzenia.
Działające od września 1945 r. do przełomu 1947 i 1948 r. Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” było największą zakonspirowaną organizacją antykomunistyczną, działającą w Polsce po II wojnie światowej. Według szacunków, liczyła ona ponad 30 tys. członków.
