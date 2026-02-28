„Pożar hali na terenie firmy w Wągrowcu został opanowany; obecnie trwa dogaszanie” – przekazał rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. asp. Martin Halasz. Pożar na terenie firmy objął łącznie ok. 1,6 tys. m kw.
Zgłoszenie o pożarze na terenie firmy produkującej m.in. chemię przemysłową i gospodarczą, służby odebrały w sobotę ok. godz. 14.30. Na miejsce skierowano kilkanaście zastępów z PSP i OSP oraz Grupę Operacyjną Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP ze st. bryg. Tomaszem Wiśniewskim; zastępcą komendanta wojewódzkiego PSP.
Po południu rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. asp. Martin Halasz poinformował, że sytuacja na miejscu zdarzenia została już opanowana.
Spaliła się hala i przyległa wiata, w których znajdowały się maszyny do produkcji plastikowych pojemników wraz z surowcem. Pożar objął łącznie ok. 1,6 tys. m kw. Po godz. 16.30 opanowano żywioł. Trwa dogaszanie. Na miejscu pracuje ponad 20 zastępów straży pożarnej
— poinformował Halasz.
Na wniosek wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk do osób przebywających na terenie powiatu wągrowieckiego został wysłany alert RCB przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o treści: „Uwaga! Pożar hali na ul. Taszarowo w Wągrowcu. Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Nie otwieraj okien”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/754364-pozar-hali-w-wagrowcu-rcb-nie-otwieraj-okien
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.