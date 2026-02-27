Drogowcy planują na wiosnę rozpocząć analizę ruchu pojazdów w strefie czystego transportu. Wykorzystają do tego kilkanaście kamer Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. Agnieszka Groszkowska, wiceprezes i Sekretarz Zarządu Ruchu Narodowego Warszawa, we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych ostrzega, że „jutro ten sam mechanizm może zostać rozszerzony o kolejne ograniczenia”.
Ścisły monitoring pojazdów w centrum Warszawy
Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski przekazał, że analiza obejmuje rodzaje samochodów, kierunki wjazdu i wyjazdu aut ze strefy oraz normy emisji, które spełniają pojazdy poruszające się po strefie.
Do wiosny operator systemu ma przygotować piętnaście urządzeń do prowadzenia analiz.
Kamery, które dziś wspierają zarządzanie ruchem, przez kolejne miesiące będą zbierały dane statystyczne o powtarzalności przejazdów w strefie
— zaznaczył Dybalski.
Monitoring za pomocą kamer obrotowych obejmuje około 240 skrzyżowań w stolicy.
Chcemy przede wszystkim mieć informację, czy i jak zmienił się profil aut poruszających się po centrum miasta, czyli jaki jest efekt SCT
— podkreślił rzecznik ZDM.
Wyjaśnił też, że analiza danych z kamer będzie służyła wyłącznie zbieraniu informacji i nie oznacza kontroli kierowców. Zdementował też informacje o wystawianiu mandatów, tłumacząc, że ZDM nie ma uprawnień do ich nakładania.
W przyszłości możliwe jest wykorzystanie takich narzędzi przez służby, jednak wymaga to ich działania i odrębnych ustaleń
— dodał.
Pierwsze wyniki analizy mają być dostępne w tym roku. Jednak drogowcom zależy na informacjach dotyczących długich okresów.
Referat prasowy straży miejskiej przekazał, że od początku tego roku do połowy lutego „strażnicy ujawnili 28 wykroczeń związanych z naruszeniem zakazu wjazdu do SCT, co skutkowało wszczęciem 19 spraw zmierzających do ukarania sprawców wykroczeń, nałożeniem 5 mandatów karnych oraz zastosowaniem 4 środków oddziaływania wychowawczego”.
Do kontroli wykorzystywane są cztery mobilne kamery, które automatycznie odczytują tablice rejestracyjne i konfrontują je z bazą pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy. Monitoring prowadzony jest codziennie w wybranych miejscach strefy na terenie Warszawy.
Kto może wjechać do warszawskiej SCT?
Od 1 stycznia 2026 r. do warszawskiej strefy czystego transportu mają zakaz wjazdu auta benzynowe wyprodukowane przed 2000 r. i samochody z silnikiem Diesla starsze niż 17 lat. Mieszkańcy mający takie samochody i płacący podatki w stolicy muszą złożyć wniosek o zwolnienie ich z zakazu.
SCT ograniczona jest Al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskimi, Trasą Łazienkowską, Al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczną oraz torami kolejowymi wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej do Al. Prymasa Tysiąclecia. Na 48 skrzyżowaniach/ulicach prowadzących do strefy zamontowane są specjalne znaki informujące o niej.
Absurdalne pomysły ekipy Trzaskowskiego
Do sprawy odniosła się również w mediach społecznościowych Agnieszka Groszkowska, wiceprezes i Sekretarz Zarządu Ruchu Narodowego Warszawa, która zwróciła uwagę na niebezpieczeństwa płynące z wprowadzenia planowanych zmian.
Dlaczego to powinno niepokoić mieszkańców? To nie jest już kwestia pojedynczych kontroli drogowych. To system, który: zapisuje każdy wjazd do centrum, tworzy historię przemieszczania się pojazdów, pozwala na masowe i automatyczne egzekwowanie kar, wprowadza stały nadzór zamiast incydentalnej kontroli
— wylicza.
Dziś dotyczy to norm emisji spalin. Jutro ten sam mechanizm może zostać rozszerzony o kolejne ograniczenia. To będzie największy jak dotąd system monitorowania ruchu w Polsce wprowadzony na poziomie miejskim, a raz zbudowana infrastruktura nadzoru pozostaje i bardzo łatwo zmienia swoje zastosowanie
— zaznacza.
Musimy odsunąć ekipę Trzaskowkiego, która na każdym kroku forsuje swoje absurdalne pomysły, bez oglądania się na prawa kierowców i mieszkańców. Trzeba zablokować te ideologiczne eksperymenty, które prowadzą do coraz większej kontroli
— podkreśliła na koniec.
kk/PAP/Facebook
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/754258-ekipa-trzaskowskiego-idzie-o-krok-dalej-ws-sct
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.