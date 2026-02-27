wideo

Historią zaginionego manula żyła cała Polska. Bożenka szczęśliwie wróciła do swojego wybiegu w ZOO. Była w zaskakującym miejscu

  • Kraj
  • opublikowano:
Na zdjęciu napis ZOO oraz wpis poznańskiego ZOO o odnalezieniu manula Bożenki / autor: Fratria/Fb-Zoo Poznań Official Site (screen)
Na zdjęciu napis ZOO oraz wpis poznańskiego ZOO o odnalezieniu manula Bożenki / autor: Fratria/Fb-Zoo Poznań Official Site (screen)

Wielkopolska policja poinformowała o odnalezieniu manula, który dwa dni temu uciekł z wybiegu poznańskiego zoo. Bożenka była na terenie ogrodu zoologicznego, w pawilonie dla zwierząt nocnych.

Dwa dni temu poznański ogród zoologiczny zaapelował do mieszkańców o pomoc w znalezieniu dzikiego kota, który najprawdopodobniej został celowo wypuszczony przez nieznanego sprawcę z klatki. W trakcie porannego obchodu pracownicy ogrodu zauważyli otwarte pomieszczenie, w którym przebywało zwierzę. Bożenka mogła zostać wypuszczona celowo przez nieznanego sprawcę.

Post poznańskiego zoo z Facebooka o odnalezieniu manula Bożenki / autor: Fb-Zoo Poznań Official Site (screen)
Post poznańskiego zoo z Facebooka o odnalezieniu manula Bożenki / autor: Fb-Zoo Poznań Official Site (screen)

Poszukiwania kota prowadzone były na terenie ogrodu zoologicznego i w jego okolicy. Manul to niewielki, szary, dziki kot o gęstym futrze, płochliwy i unikający kontaktu z ludźmi.

Dziś rano rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak powiadomił o odnalezieniu Bożenki. Manul był na terenie zoo, w pawilonie zwierząt nocnych.

Ucieczka manula Magellana

W październiku 2020 r. z poznańskiego zoo uciekł inny manul. Po kilkudniowych poszukiwaniach udało się go złapać po sygnale od osoby, która zauważyła zwierzę w pobliżu ogrodu. W związku z ucieczką schwytanego kota nazwano Magellanem.

Manul jest zwierzęciem nocnym, prowadzącym samotniczy tryb życia. Może być aktywny również o zmroku i wczesnym rankiem. Za dnia śpi w szczelinach skalnych i małych jaskiniach. Długość jego ciała waha się w przedziale 500-600 mm, a ogona 210-310 mm. Dorosły osobnik osiąga masę ciała około 4,5 kg. W przeciwieństwie do innych gatunków małych kotów manule nie mają pionowych źrenic, lecz okrągłe. Manul poluje na drobne ofiary, m.in. gryzonie, czasami także na małe ptaki.

Adam Bąkowski/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych