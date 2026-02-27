To niesie za sobą zmiana pogody! Ostrzeżenie I stopnia IMGW przed roztopami dla woj. pomorskiego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed roztopami dla woj. pomorskiego. Aktualne pozostają alerty hydrologiczne I, II i III stopnia dla północno-wschodniej, centralnej i północno-zachodniej części kraju.

Instytut wydał ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przed roztopami dla woj. pomorskiego. Alert obowiązuje od godz. 10.00 do godz. 20.00.

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 2 do 5 st. C. Temperatura maksymalna od 7 do 10 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, w porywach w niedzielę, 1 marca, do 50 km/h, z kierunków południowych, w niedzielę skręcający na zachodni

— informuje IMGW.

Ostrzeżenia dla czterech województw

Najpóźniej do godz. 18.00 pozostają aktualne ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia (gwałtowne wzrosty stanów wody) dla woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubuskiego.

Alert hydrologiczny II stopnia (wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych) dotyczy woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego i pozostaje aktualny najpóźniej do godz. 12.00.

Ostrzeżenie hydrologiczne III stopnia (wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych) dotyczy woj. mazowieckiego - zlewnia Wkra poniżej ujścia Łydyni.

W związku z piętrzeniem wody przez lód oraz trwającym nadal spływem wód opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty i wahania stanów wody w strefie wody wysokiej — przy przekroczonych stanach alarmowych w Szreńsku na Mławce i Borkowie na Wkrze oraz stanie ostrzegawczym w Trzcińcu na Wkrze

— poinformował IMGW.

Alert obowiązuje do godz. 8.00 27 lutego. MSWiA informowało 26 lutego wieczorem, że w miejscowości Błędowo (mazowieckie) doszło do spiętrzenia wody na rzece Wkrze. Zalanych zostało 24 posesji, na których stały budynki letniskowe i garaże. Na miejscu działało 56 strażaków oraz pracował sztab kryzysowy z udziałem szefa MSWiA i wojewody.

Według IMGW w związku z ociepleniem w kolejnych dobach przewiduje się postępujące topnienie pokrywy śnieżnej w północnej Polsce, szczególnie w województwie pomorskim oraz miejscami na Warmii i Mazurach. Dodatkowo możliwe są mgły (widzialność 200–300 m) na północy, zachodzie i w obszarach podgórskich.

PAP/Tomasz Karpowicz

