W miejscowości Błędowo (Mazowieckie) doszło do spiętrzenia wody na rzece Wkrze. Zalanych jest 24 posesji, na których stoją budynki letniskowe i garaże. Na miejscu działa 56 strażaków, pracuje sztab kryzysowy z udziałem szefa MSWiA oraz wojewody.
Z powodu zatoru lodowego Wkra wystąpiła z koryta w powiecie nowodworskim. W wyniku topnienia śniegu i lodu spływająca woda spowodowała przekroczenie stanów alarmowych na rzece, podtopione są 24 posesje.
Nikt nie odniósł obrażeń, nie trzeba też było ewakuować ludzi
— poinformował PAP kpt. Paweł Plagowski, oficer prasowy komendanta PSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Wyjaśnił, że woda rozlała się głównie po posesjach, na których stoją „budynki mieszkania okresowego, raczej letniskowe, a nie budynki zamieszkania codziennego”.
Przy topnieniu śniegu i lodu oraz spływaniu z nich wody rzeka jest bardziej zagrożona wystąpieniem z koryta. Wkra jest stosunkowo płytka, koryto nie jest szerokie, więc możliwości rozłożenia się tej objętości wody są mniejsze
— wskazał kpt. Plagowski.
Na miejscu pracuje około 15 zastępów straży pożarnej, łącznie 56 strażaków.
Monitorujemy stan wody, zabezpieczamy miejsca ewentualnych podtopień przy użyciu worków z piaskiem. W działaniach wykorzystujemy również dwa quady oraz drona
— poinformował strażak.
W Błędowie powołano sztab kryzysowy.
Na miejscu jest minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski oraz mazowiecki komendant wojewódzki PSP gen. Artur Gonera wraz z grupą operacyjną. Trwa spotkanie sztabu kryzysowego, podczas którego analizowana jest sytuacja i podejmowane są dalsze decyzje
— przekazał oficer prasowy.
Do sprawy odniosło się także MSWiA, które na portalu X zamieściło wpis, w którym m.in. poinformowało, iż „rzeka wystąpiła z koryta z powodu zatoru lodowego”.
Poziom wody stabilny, na wodowskazie Borkowo woda opada
— dodano.
Przekazano, że „służby ułożyły worki i rękawy z piaskiem, a teraz ukierunkowują rozlewisko do koryta rzeki”.
Zagrożonych podtopieniem jest ok. 20 posesji (domki letniskowe i całoroczne), zalane 4 garaże
— napisało MSWiA na platformie X.
kk/PAP
