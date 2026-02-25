O śmierci dwóch Polaków w lawinie w Tatrach Wysokich w rejonie Doliny Mięguszowieckiej poinformowała dzisiaj służba ratownictwa lotniczego Air-Transport Europe. Jej śmigłowiec z bazy w Popradzie uczestniczył w akcji na lawinisku.
Informacja o zejściu lawiny nadeszła po południu od turystów. W akcji uczestniczyli ratownicy ze Starego Smokowca oraz lekarz, których spuszczono ze śmigłowca na linie. Pierwszego mężczyznę zasypanego przez lawinę wydobyto jeszcze przed przybyciem ratowników, ale próby reanimacji były nieudane. Nie udało się przywrócić jego życiowych funkcji także po przybyciu lekarza.
Miejsce, gdzie zasypany był drugi z Polaków, ratownicy określili przy pomocy detektora lawinowego. Później dokładnie oznaczono je za pomocą ręcznych sond i łopatami odkopano drugiego mężczyznę. Odniesione przez niego obrażenia okazały się śmiertelne.
W Tatrach Wysokich i Zachodnich na Słowacji obowiązuje trzeci z pięciu stopni zagrożenia lawinowego. W ostatnich dniach kilka dużych lawin zeszło samoistnie.
Na skutek słonecznej pogody i odwilży sytuacja będzie się jeszcze pogarszać i dlatego słowackie górskie pogotowie Horska Zachranna Slużba (HZS) apeluje do turystów i narciarzy o nieporuszanie się po stokach o nachyleniu ponad 30 stopni, a także pod nimi.
kk/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/754099-dwoch-polakow-zginelo-w-lawinie-w-tatrach-wysokich
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.