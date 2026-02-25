„Dziś na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno, ale na północy i zachodzie występują już przejaśnienia” - poinformował synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Jedynie na południowym wschodzie wystąpią niewielkie opady śniegu, deszczu i deszczu ze śniegiem. Jutro na zachodzie do 14 st. C.
Jak informuje IMGW, zachodnia i południowo-wschodnia część Europy są pod wpływem niżów z ośrodkami w rejonie Wysp Owczych i Morza Czarnego oraz związanych z nimi frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują wyże. Polska jest w zasięgu wyżu z centrami nad Austrią i Zatoką Fińską. Nad wschodnią część kraju z północy przejściowo napłynie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, nad pozostały obszar z zachodu cieplejsze powietrze polarne morskie.
Gdzie będzie najcieplej?
Dziś najchłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie na Suwalszczyźnie temperatury wyniosą ok. minus 2 st. C. Najcieplej na krańcach południowo-wschodnich, gdzie lokalnie temperatury wyniosą ok. 9 st. C.
Noc z dziś na jutro na przeważającym obszarze kraju będzie mroźna, ale pogodna. Jedynie na północnym wschodzie możliwe są przelotne opady śniegu. Tam będzie też najchłodniej, temperatura na Suwalszczyźnie może spaść nawet do minus 10 st. C. W centrum też mroźnie, tam termometry pokażą od minus 4 do 7 st. C. Najcieplej będzie natomiast na krańcach zachodnich, około 0 st. C.
— powiedział Przemysław Makarewicz.
Słonecznie i bez opadów
Jutro w całym kraju będzie słonecznie i bez opadów, wzrośnie również temperatura. Na północnym zachodzie wyniesie ona 2-3 st. C, w centrum 5-8 st. C, na południu 8-11 st.C, a na południowym zachodzie, szczególnie w ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku - nawet 14 st. C.
Im dalej na zachód i południowy zachód tym cieplej
— przekazał synoptyk IMGW.
Prognozowany jest wiatr słaby i umiarkowany, tylko miejscami na wybrzeżu porywisty, przeważnie z kierunków południowych.
Noc z jutra na pojutrze będzie pogodna i cieplejsza od poprzednich. Na północnym zachodzie mogą utworzyć się liczne mgły. Najmroźniej będzie na północnym wschodzie, temperatura minimalna wyniesie tam ok minus 5 st. C, na samym wschodzie będzie to minus 3-5 st. C, a w centrum od minus 1 do 0 st. C. Najcieplej na południowym zachodzie, ok. 3-4 st. C.
Nawet ok. 17 st. C na termetrach
Pojutrze będzie piękna i słoneczna pogoda, dalszy wzrost temperatury, trochę więcej chmur w północnej połowie kraju i temperatura maksymalna od 5-6 st. C na północnym wschodzie, 11-13 st. C w centrum, na południu i na południu 13-14 st. C, na zachodzie i południowym zachodzie 15-16 st. C. Lokalnie może pojawić się nawet ok. 17 st. C na krańcach południowo-zachodnich i zachodnich.
Synoptyk poinformował również, że w najbliższych dniach prawdopodobnie pojawią się ostrzeżenia meteorologiczne przed roztopami dla woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i Karpat.
