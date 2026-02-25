Dziś rano funkcjonariusze CBA zatrzymali prezydenta Częstochowy Krzysztofa M. Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego - poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
Do zatrzymania samorządowca doszło na polecenie prokuratora śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej.
Przeszukania i zabezpieczenia dokumentów
Obecnie prowadzone są przeszukania i zabezpieczania dokumentów w kilku miejscach na terenie Częstochowy. Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego. Po zakończeniu tych czynności zatrzymany mężczyzna zostanie przewieziony do katowickiej prokuratury
— przekazał Dobrzyński na portalu X.
Zaznaczył, że prokurator zadecyduje o tym kiedy, i jakie zarzuty otrzyma zatrzymany.
Podkreślił, że na tym etapie są to jedyne informacje, które w tej sprawie może przekazać.
Chciał… opodatkować pielgrzymki
Krzysztof M. wywodzi się z SLD, a obecnie Nowej Lewicy. Na swoim koncie ma na przykład tak szokujące pomysły, jak… opodatkowanie przybywających do Częstochowy pielgrzymów. W 2011 r. sugerował, że w ten sposób do miejskiej kasy wpłynęłoby nawet kilkanaście milionów złotych rocznie, które można byłoby przeznaczyć „na poprawę infrastruktury oraz promocję Częstochowy i jasnogórskiego klasztoru”.
Do tego pomysłu w 2019 r. próbowali powrócić częstochowscy radni Lewicy.
CZYTAJ TAKŻE:
-Wrona: „Pomysł opodatkowania pielgrzymów w Częstochowie to lewacka prowokacja podyktowana nienawiścią do Kościoła i religii”
-Bezczelność! Częstochowscy radni chcą pieniędzy od pielgrzymów jako „rekompensaty finansowej”! Zaapelowali do abp. Depo
PAP/PR24/wPolityce.pl/oprac. Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/754042-prezydent-czestochowy-zatrzymany-przez-cba-podejrzenie-korupcji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.