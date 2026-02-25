Prezydent Częstochowy Krzysztof M. został zatrzymany przez CBA. "Podejrzenie popełnienia przestępstwa korupcyjnego"

Dziś rano funkcjonariusze CBA zatrzymali prezydenta Częstochowy Krzysztofa M. Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego - poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Do zatrzymania samorządowca doszło na polecenie prokuratora śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

Przeszukania i zabezpieczenia dokumentów

Obecnie prowadzone są przeszukania i zabezpieczania dokumentów w kilku miejscach na terenie Częstochowy. Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego. Po zakończeniu tych czynności zatrzymany mężczyzna zostanie przewieziony do katowickiej prokuratury

— przekazał Dobrzyński na portalu X.

Zaznaczył, że prokurator zadecyduje o tym kiedy, i jakie zarzuty otrzyma zatrzymany.

Podkreślił, że na tym etapie są to jedyne informacje, które w tej sprawie może przekazać.

Chciał… opodatkować pielgrzymki

Krzysztof M. wywodzi się z SLD, a obecnie Nowej Lewicy. Na swoim koncie ma na przykład tak szokujące pomysły, jak… opodatkowanie przybywających do Częstochowy pielgrzymów. W 2011 r. sugerował, że w ten sposób do miejskiej kasy wpłynęłoby nawet kilkanaście milionów złotych rocznie, które można byłoby przeznaczyć „na poprawę infrastruktury oraz promocję Częstochowy i jasnogórskiego klasztoru”.

Do tego pomysłu w 2019 r. próbowali powrócić częstochowscy radni Lewicy.

