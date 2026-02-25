Po okresie tęgich mrozów pojawiło się wyraźne ocieplenie, wywołując odwilż. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne I, II i III stopnia przed wzrostami stanów wody i przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych w związku z roztopami dla 14 województw. Na trzech stacjach hydrologicznych został przekroczony stan alarmowy, a na 24 ostrzegawczy.
IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne III - najwyższego - stopnia (wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych) dla części województw mazowieckiego i dolnośląskiego. Obowiązują do dziś do godz. 10.
Ostrzeżenia II stopnia (wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych) dotyczą także częściowo woj. małopolskiego, lubelskiego i śląskiego do dziś do godz. 10, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i opolskiego najpóźniej do dziś do godz. 18 oraz pomorskiego do jutra do godz. 12.
Ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia (gwałtowne wzrosty stanów wody) obowiązują na terenie woj. podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego do dziś do godz. 10, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego najpóźniej do jutra do godz. 12.
Przekroczone stany alarmowe i ostrzegawcze
Na trzech stacjach hydrologicznych IMGW – w Rzeszotarach, Szreńsku i Kraszewicach – zanotowano poziom wody powyżej stanu alarmowego. Z kolei na 24 stacjach przekroczony został stan ostrzegawczy.
Ostrzeżenia meteorologiczne przed oblodzeniem zostały wydane dla województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podlaskiego oraz części kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.
W tych rejonach prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Alerty będą obowiązywały do dzisiejszego poranka.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Droga ekspresowa S6 nadal zablokowana
„Droga ekspresowa S6 między węzłami Karwice a Sławno Zachód zablokowana od poniedziałkowego wieczora nadal jest nieprzejezdna. Wypompowywanie wody roztopowej z utworzonych zastoisk potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin” – podał dziś dyżurny Punktu Informacji Drogowej (PID) szczecińskiego oddziału GDDKiA.
Strażacy od wtorku, 24 lutego, wypompowują wodę z jezdni przy użyciu pomp wysokiej wydajności. Jak podał dyżurny PID, akcja jest kontynuowana dzisiaj.
Droga ekspresowa S6 między węzłami Karwice a Sławno Zachód jest nieprzejezdna w obu kierunkach - na Szczecin i na Gdańsk - od poniedziałku (23 lutego), od godz. 20.45. Na trasie utworzyły się zastoiska wody roztopowej.
Obowiązują objazdy starym przebiegiem drogi krajowej nr 6. Tworzą się korki.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
