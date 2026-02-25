Polska już wcześniej wiedziała o skażonym mięsie z Brazylii? "Brak odpowiedzi dlaczego 'pilne kontrole' ogłoszono dopiero teraz"

Polska wiedziała o skażonej wołowinie już 11 listopada? Jak przekonuje radio RMF, Komisja Europejska już wtedy informowała państwa członkowskie. Chodzi o obecność estradiolu - zakazanego w UE hormonu wzrostu. Mięso zawierające ten środek trafiło do Europy dzięki umowie z państwami Mercosur.

Służby potwierdzają informacje RMF FM, że o skażonej wołowinie z Brazylii Polska dowiedziała się już 11 listopada. Wciąż jednak brak odpowiedzi dlaczego „pilne kontrole” ogłoszono dopiero teraz

– czytamy.

W komunikacie, który otrzymała dziennikarka RMF FM, GIW (Główny Inspektorat Weterynarii) przyznaje, że Komisja Europejska 11 listopada poinformowała państwa członkowskie, w tym Polskę, o problemie z brazylijską wołowiną i zwróciła się z wnioskiem o weryfikację kwestionowanych partii mięsa. Potwierdzono, że Bruksela wykryła nieprawidłowości dotyczące obecności estradiolu - zakazanego w UE hormonu wzrostu - już w październiku

– pisze portal rozgłośni.

Monitorowanie sytuacji

Główny Inspektorat Weterynarii zapewnia jednak, że w naszym kraju nie wykryto skażonego mięsa pochodzącego z Brazylii. Instytucja ma też „na bieżąco” monitorować sytuację.

Z kolei Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poinformował o pobraniu próbek mięsa i badaniach laboratoryjnych.

rmf24.pl/Tomasz Karpowicz

