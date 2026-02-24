W polskiej części Puszczy Białowieskiej i na terenach do niej przyległych w czasie zimowej inwentaryzacji doliczono się 1176 żubrów żyjących na wolności - podał Białowieski Park Narodowy. To stan populacji na koniec 2025 roku.
Przed rokiem taka inwentaryzacja dała wynik 870 żubrów żyjących na wolności, ale naukowcy i leśnicy zwracali uwagę, że do tego grupa ponad stu zwierząt przemieściła się z Puszczy Białowieskiej na teren nadleśnictwa Żednia w Puszczy Knyszyńskiej.
Doroczne liczenie żubrów w Puszczy Białowieskiej, gdzie jest największa w Polsce populacja tych zwierząt, jest przeprowadzane zawsze zimą. Obejmuje nie tylko tereny leśne, ale też przylegające do puszczy tereny otwarte, na które zwierzęta wychodzą z puszczy.
Gdy zimy są śnieżne i mroźne, pracownicy parku narodowego, naukowcy, leśnicy z nadleśnictw Białowieża, Bielsk, Browsk, Hajnówka, Nurzec i Rudka, a także wolontariusze licząc te zwierzęta wykorzystują fakt, że w porze zimowej zbierają się w większe grupy w miejscach dokarmiania. Pojedyncze sztuki można wtedy wytropić po śladach na śniegu.
Jak podał Białowieski Park Narodowy (BPN), tegoroczna sroga zima sprzyjała obserwacji zwierząt, bo żubry chętnie gromadziły się w miejscach dokarmiania.
Ułatwiło to przegląd stada wraz z oceną kondycji, stanu zdrowotnego oraz ustalenie liczebności populacji, z podziałem na klasy wiekowe i płeć
— poinformował na swoim profilu społecznościowym.
Ile jest samców, a ile samic?
Zaobserwowano 1176 żubrów; udało się rozróżnić 248 samców i 505 samic, w pozostałych przypadkach - z racji dużej odległości od obserwowanych zwierząt - płeć nie została ustalona. Rozpoznano 176 cieląt, czyli młodych urodzonych w ubiegłym roku.
Odnosząc się do wzrostu liczby żubrów w stosunku rok do roku, kierownik Ośrodka Hodowli Żubrów BPN Andrzej Karczewski zwrócił uwagę, że jesienią ubiegłego roku żubry, które wcześniej przeszły do Puszczy Knyszyńskiej, wróciły do Puszczy Białowieskiej.
Oznacza to, że przyrost populacji między 2024 a 2025 rokiem jest na poziomie - ustalonej podczas zakończonej właśnie inwentaryzacji - liczby cieląt.
Patrząc lokalnie na obszar Puszczy Białowieskiej, to żubrów jest sporo. Oczywiście część osobników wychodzi poza obszar puszczy, na jej przedpola, teraz one żerują czy to na rzepaku, czy na kukurydzy zeszłorocznej
— dodał.
Zwrócił uwagę, że na takie zachowania wpływa dostępność pokarmu w lesie; zwierzęta inaczej zachowują się, gdy jest np. rok obfity w żołędzie, inaczej gdy jest susza i trawa słabo rośnie.
Odnosząc się do wędrówek białowieskich żubrów do Puszczy Knyszyńskiej i ich powrotu powiedział, że już wcześniej były takie sygnały. - To połączenie na pewno jest istotne i sprzyja zwiększeniu różnorodności genetycznej pomiędzy poszczególnymi stadami - dodał Karczewski.
Poinformował, że udało się założyć obrożę telemetryczną jednemu z żubrów ze stada żyjącego na łąkach.
Na pewno z czasem będziemy mieli dużo więcej informacji, np. czy te żubry wracają do puszczy na okres letni, czy potem kiedy wychodzą
— powiedział.
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/753934-policzono-zubry-w-polskiej-czesci-puszczy-bialowieskiej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.