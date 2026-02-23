Bocian Krutek zwiastun wiosny, którego lot do Polski śledzili wyczekujący końca zimy jest już w Krutyni na Mazurach. Bociek jest wycieńczony; przebywa na obserwacji w Ośrodku Okresowej Rehabilitacji Bocianów.
O tym, że Krutek jest już w Krutyni poinformował dziś w mediach społecznościowych Mazurski Park Krajobrazowy.
Bocian Krutek już w Krutyni! Ostatni etap podróży Krutka był dość nietypowy… Bocian został znaleziony przy jednej z dróg w miejscowości Jedwabno (pow. szczycieński) przez Beatę Kołakowską i Sebastiana Młynarczyka. Dzięki ich szybkiej reakcji ptak został zabezpieczony do czasu przyjazdu Straży Parku
— przekazali przyrodnicy.
Krutek przebywa pod obserwacją
Dodali, że aktualnie Krutek przebywa pod obserwacją w Ośrodku Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni, gdzie nabiera sił.
Jeśli wszystko będzie dobrze – już za kilka dni wróci na swoje gniazdo! Trzymamy kciuki za szybki powrót do pełni sił!
— poinformowali.
Krutek - słynny bocian biały
Krutek to słynny bocian biały, będący symbolem miejscowości Krutyń na Mazurach. Ptak - celebryta stał się znany dzięki monitorowaniu jego tras migracji za pomocą nadajnika GPS. Historia Krutka rozpoczęła się, gdy jako pisklę wypadł z gniazda i został uratowany przez mieszkańców oraz pracowników Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Obecnie tysiące osób śledzi jego coroczne, punktualne powroty z Afryki do gniazda na Mazurach.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
