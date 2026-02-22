Wielka tragedia w Wojsku Polskim. Nie żyje 23-letni żołnierz. Na miejscu trwają czynności wyjaśniające

Trwają czynności wyjaśniające śmierć 23-letniego żołnierza Wojska Polskiego w Stargardzie. Żandarmeria Wojskowa potwierdziła sprawę. Dopóki na miejscu trwają czynności, to nie będą przekazywane szczegółowe informacje.

O tragedii poinformowało radio RMF FM. Na ul. Spokojnej w Stargardzie - osiedle Giżynek - wysłany został prokurator oraz grupa operacyjno-procesowa. Na miejscu trwają czynności, które mają wyjaśnić przyczynę śmierci 23-latka.

