Trwają czynności wyjaśniające śmierć 23-letniego żołnierza Wojska Polskiego w Stargardzie. Żandarmeria Wojskowa potwierdziła sprawę. Dopóki na miejscu trwają czynności, to nie będą przekazywane szczegółowe informacje.
O tragedii poinformowało radio RMF FM. Na ul. Spokojnej w Stargardzie - osiedle Giżynek - wysłany został prokurator oraz grupa operacyjno-procesowa. Na miejscu trwają czynności, które mają wyjaśnić przyczynę śmierci 23-latka.
Żandarmeria Wojskowa potwierdziła sprawę. Dopóki na miejscu trwają czynności, to nie będą przekazywane szczegółowe informacje.
xyz/RMF FM
