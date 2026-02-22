„Minionej doby dwie osoby zmarły z powodu wychłodzenia, od początku listopada z powodu niskich temperatur zmarło 50 osób” - poinformowała Komenda Główna Policji. Zaapelowała, by w razie zauważenia osoby potrzebującej pomocy dzwonić na numer alarmowy 112.
Informację o kolejnych ofiarach niskich temperatur policja opublikowała na platformie X.
Policjanci podkreślili, że niskie temperatury są śmiertelnym zagrożeniem, szczególnie dla osób w kryzysie bezdomności, seniorów, osób samotnych czy nietrzeźwych.
Każdego dnia policjanci patrolują ulice, pustostany, klatki schodowe i miejsca, gdzie ktoś może potrzebować pomocy. Reagują, sprawdzają, udzielają wsparcia i przekazują osoby zagrożone do bezpiecznych miejsc
— wskazała Komenda Główna Policji.
Jeden telefon może uratować życie!
Zaapelowała, by w razie zauważenia osoby potrzebującej pomocy dzwonić na numer alarmowy 112.
Dla porównania - według danych policji - w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 marca 2025 r., zarejestrowano w Polsce 19 zgonów osób z powodu wychłodzenia organizmu. To o 13 mniej niż w analogicznym okresie 2023/2024, kiedy to odnotowano 32 takie przypadki.
IMGW prognozował, że w weekend w niektórych częściach kraju nadal temperatura będzie spadać poniżej zera. W nocy z piątku na sobotę temperatura mogła schodzić do -16 st. C. na wschodzie i południu kraju. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę prognozowane były opady dla całego kraju. Było od -5 st. C na północnym wschodzie, około 0 st. C w centrum, do 3 st. C na zachodzie i nad morzem. W niedzielę ma być od 1 st. C w Suwałkach, około 4 st. C w centrum, do 9 st. C na zachodzie.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/753838-porazajace-dane-od-listopada-z-wychlodzenia-zmarlo-az-50-osob
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.