Ostatniej doby z wychłodzenia zmarły dwie osoby. Od listopada to już 50. Policja przypomina: Jeden telefon może uratować czyjeś życie!

  • Kraj
  • opublikowano:
Porażające dane! Od listopada z wychłodzenia zmarło aż 50 osób / autor: Fratria/X/@PolskaPolicja
Porażające dane! Od listopada z wychłodzenia zmarło aż 50 osób / autor: Fratria/X/@PolskaPolicja

Minionej doby dwie osoby zmarły z powodu wychłodzenia, od początku listopada z powodu niskich temperatur zmarło 50 osób” - poinformowała Komenda Główna Policji. Zaapelowała, by w razie zauważenia osoby potrzebującej pomocy dzwonić na numer alarmowy 112.

Informację o kolejnych ofiarach niskich temperatur policja opublikowała na platformie X.

Policjanci podkreślili, że niskie temperatury są śmiertelnym zagrożeniem, szczególnie dla osób w kryzysie bezdomności, seniorów, osób samotnych czy nietrzeźwych.

Każdego dnia policjanci patrolują ulice, pustostany, klatki schodowe i miejsca, gdzie ktoś może potrzebować pomocy. Reagują, sprawdzają, udzielają wsparcia i przekazują osoby zagrożone do bezpiecznych miejsc

— wskazała Komenda Główna Policji.

Jeden telefon może uratować życie!

Zaapelowała, by w razie zauważenia osoby potrzebującej pomocy dzwonić na numer alarmowy 112.

Dla porównania - według danych policji - w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 marca 2025 r., zarejestrowano w Polsce 19 zgonów osób z powodu wychłodzenia organizmu. To o 13 mniej niż w analogicznym okresie 2023/2024, kiedy to odnotowano 32 takie przypadki.

IMGW prognozował, że w weekend w niektórych częściach kraju nadal temperatura będzie spadać poniżej zera. W nocy z piątku na sobotę temperatura mogła schodzić do -16 st. C. na wschodzie i południu kraju. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę prognozowane były opady dla całego kraju. Było od -5 st. C na północnym wschodzie, około 0 st. C w centrum, do 3 st. C na zachodzie i nad morzem. W niedzielę ma być od 1 st. C w Suwałkach, około 4 st. C w centrum, do 9 st. C na zachodzie.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych