Ojciec 5-letniej dziewczynki, która wczoraj wypadła z balkonu mieszkania na czwartym piętrze w miejscowości Olszyna (Dolnośląskie), jutro ma usłyszeć zarzuty. Dziecko po upadku, przytomne i w stanie stabilnym, trafiło do szpitala w Jeleniej Górze.
5-letnia dziewczynka wypadła z balkonu
Do zdarzenia doszło wczoraj, w miejscowości Olszyna, w powiecie lubańskim na Dolnym Śląsku. Według relacji rzeczniczki lubańskiej policji podkomisarz Justyny Bujakiewicz-Rodzeń, 5-letnia dziewczynka wypadła z balkonu mieszkania na czwartym piętrze. Policja zatrzymała ojca dziecka, który miał w organizmie 1,7 promila alkoholu.
Czynności z zatrzymanym mężczyzną prowadzone są dziś i będą kontynuowane jutro
— powiedziała PAP podkomisarz Bujakiewicz-Rodzeń.
Wówczas też ojciec dziecka ma usłyszeć zarzuty.
Wstępna kwalifikacja czynu to narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku przez osobę, która miała obowiązek sprawować nad nim opiekę. Za ten czyn grozi do 5 lat więzienia.
Rzecznik Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze Piotr Bednarski powiedział dziś PAP, że po upadku z dużej wysokości dziecko zostało przewiezione do szpitala w Jeleniej Górze.
Było wydolne oddechowo i krążeniowo, z podejrzeniem urazów wewnętrznych, ale w stanie stabilnym
— powiedział rzecznik.
CZYTAJ WIĘCEJ: Tragiczny pożar Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie. Jedna osoba nie żyje, dziewięć trafiło do szpitali, a niemal 100 ewakuowano
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/753834-dramat-w-olszynie-5-latka-spadla-z-balkonu-ojciec-byl-pijany
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.