Jedna osoba trafiła do szpitala po wybuchu w domu jednorodzinnym w miejscowości Brzezinki pod Kielcami. Nadzór budowlany i śledczy badają obecnie przyczyny katastrofy, w tym hipotezę o wybuchu gazu. Dom nadaje się jedynie do rozbiórki.
Zgłoszenie do służb ratunkowych o wybuchu w domu jednorodzinnym w Brzezinkach wpłynęło do służb ratunkowych dziś rano. Informacja dotyczyła gwałtownej eksplozji w budynku jednorodzinnym, która niemal całkowicie zniszczyła konstrukcję obiektu.
Mł. asp. Beata Gizowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Kielcach, powiedziała PAP, że na miejscu zdarzenia natychmiast rozpoczęło pracę osiem zastępów straży pożarnej, których priorytetem było zabezpieczenie terenu oraz udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
W domu w tym czasie przebywały cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Wszyscy na szczęście bezpiecznie wyszli z tego budynku i tylko jedna kobieta wymagała pomocy medycznej
— podkreśliła Gizowska.
Poszkodowana kobieta została przebadana przez zespół ratownictwa medycznego i zabrana do szpitala.
Ogromna skala znisczeń
Skala zniszczeń jest na tyle duża, że na miejsce wezwano pracowników nadzoru budowlanego. Mł. asp. Gizowska poinformowała, że eksperci „po dokonaniu wstępnych oględzin wydali kategoryczny zakaz wchodzenia do ruin ze względu na bezpośrednie ryzyko ich zawalenia”.
Los nieruchomości został już przesądzony – budynek jest przeznaczony całkowicie do rozebrania. Dopóki nie nastąpi kontrolowana rozbiórka, wejście na teren zawaliska dla innych służb będzie niemożliwe.
Obecnie kluczowym zadaniem jest ustalenie bezpośredniej przyczyny potężnej eksplozji. Choć śledczy zachowują ostrożność w ferowaniu wyroków przed zakończeniem pełnych ekspertyz, jedna z wersji mówi o wybuchu gazu.
To jest jedna z hipotez
— zaznaczyła Gizowska.
Przedstawiciele służb dodają jednak, że na ten moment nie chcą oficjalnie domniemywać przyczyn, dopóki specjalistyczne jednostki nie sprawdzą dokładnie wszystkich instalacji wewnątrz budynku. Szczegółowe informacje dotyczące tego, co spowodowało ten ogromny wybuch, mają być znane w najbliższych dniach.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/753831-potezna-eksplozja-w-domu-pod-kielcami-w-srodku-byla-rodzina
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.